Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: "Am crezut că mor" - Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii a pierdut o sumă uriaşă, de 4,5 milioane de euro. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit prin ce momente teribile a trecut.

Fostul şef de la LPF a transmis că a pierdut această sumă uriaşă în timpul crizei economice din 2008, atunci când a fost aproape să piardă şi hotelul de zeci de milioane de euro pe care îl deţine.

Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro

De asemenea, Dumitru Dragomir a dezvăluit că a trecut prin momente dificile şi după Revoluţia din 1989, când tot ce a strâns în 20 de ani i-a fost luat.

“Am avut și eu 3-4 căderi, puteam să nu mă mai ridic. (n.r. care a fost cea mai mare, ca business?) În 2008, am pierdut 4 milioane și jumătate de euro la o afacere, era să pierd și hotelul. Hotelul valora 18 milioane, îl scoteau la licitație și mi-l vindeau, luau ei între ei. Eram carne de tun, am crezut că mor. Dar m-am ridicat iar.

După Revoluție mi-au luat tot, absolut tot, numai perdelele mi le-au lăsat, parchetul și ușile de la casă, în rest mi-au luat tot. Ce strânsesem eu în 20 de ani. Şi strânsesem bine. Când am ieşit, nu aveam nimic în casă, au luat şi covoarele. În astfel de momente nu te gândeşti la tine, te gândeşti la familie, copii, la nevastă. Mă gândeam ‘Doamne, ce face nevastă-mea? O lasă fără servici din cauza mea? Copiii, ce să le dau să mânânce? De ce mă apuc?