Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: "Am crezut că mor" - Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: “Am crezut că mor”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 15:13

Dumitru Dragomir, pe şantier / Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii a pierdut o sumă uriaşă, de 4,5 milioane de euro. Dumitru Dragomir, ajuns la vârsta de 79 de ani, a dezvăluit prin ce momente teribile a trecut.

Fostul şef de la LPF a transmis că a pierdut această sumă uriaşă în timpul crizei economice din 2008, atunci când a fost aproape să piardă şi hotelul de zeci de milioane de euro pe care îl deţine.

Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro

De asemenea, Dumitru Dragomir a dezvăluit că a trecut prin momente dificile şi după Revoluţia din 1989, când tot ce a strâns în 20 de ani i-a fost luat.

“Am avut și eu 3-4 căderi, puteam să nu mă mai ridic. (n.r. care a fost cea mai mare, ca business?) În 2008, am pierdut 4 milioane și jumătate de euro la o afacere, era să pierd și hotelul. Hotelul valora 18 milioane, îl scoteau la licitație și mi-l vindeau, luau ei între ei. Eram carne de tun, am crezut că mor. Dar m-am ridicat iar.

După Revoluție mi-au luat tot, absolut tot, numai perdelele mi le-au lăsat, parchetul și ușile de la casă, în rest mi-au luat tot. Ce strânsesem eu în 20 de ani. Şi strânsesem bine. Când am ieşit, nu aveam nimic în casă, au luat şi covoarele. În astfel de momente nu te gândeşti la tine, te gândeşti la familie, copii, la nevastă. Mă gândeam ‘Doamne, ce face nevastă-mea? O lasă fără servici din cauza mea? Copiii, ce să le dau să mânânce? De ce mă apuc?

Când am ieșit, după Revoluție, în septembrie, m-am dus acasă, nu aveam mașini, mi le-au confiscat, în casă nu aveam nimic. Ce să faci? După o lună de zile, eram iar pe cai. Nu aveam niciun ban, dar m-am călăuzit după lozinca ‘A promite și a iubi nu costă niciun ban’”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

“Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat

Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.

Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.

Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.

Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.

