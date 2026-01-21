Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum - Antena Sport

Ionuţ Luţu (50 de ani) a trăit o viaţă de film, precum chiar el a recunoscut într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă. Omul poreclit “Hagiluţu” a reuşit să piardă două milioane de dolari, bani cheltuiţi în afaceri nefericite şi la distracţii cu “prietenii”.

Trecut pe la Craiova, Galatasaray, Steaua sau Rapid, dar şi prin Kazahstan sau Coreea de Sud, Luţu şi-a cheluit averea strânsă alături de oameni profitori din jurul său, dar şi prin afaceri eşuate cu tiruri sau magazine de lustre.

Povestea de film a lui Ionuţ Luţu

Luţu s-a retras din fotbal în 2010, mijlocaşul a ajuns la un moment dat în faliment, fiind nevoit să îşi vândă apartamentele din Bucureşti. A ajuns să locuiască la un prieten în Militari, cartier din Bucureşti, dar atunci a fost salvat de Gigi Becali, care l-a adus la club ca omul bun la toate.

Luţu povestea în 2012 că avea seri în care cheltuia 20.000 de euro, făcându-le cinste tuturor din jurul său.

“Am avut un singur prieten adevărat. Restul, v-am zis, m-au uitat la greu, deşi erau seri în care ieşeam cu ei şi aveam ambele buzunare burduşite cu cîte 10.000-20.000 de dolari sau euro şi cînd mă întorceam acasă nu mai aveam nimic. Dădeam în stînga şi în dreapta pentru ei. Mi-a plăcut viaţa, ăsta e adevărul…