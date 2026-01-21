Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum - Antena Sport

Ionuţ Luţu (50 de ani) a trăit o viaţă de film, precum chiar el a recunoscut într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă. Omul poreclit “Hagiluţu” a reuşit să piardă două milioane de dolari, bani cheltuiţi în afaceri nefericite şi la distracţii cu “prietenii”.
Trecut pe la Craiova, Galatasaray, Steaua sau Rapid, dar şi prin Kazahstan sau Coreea de Sud, Luţu şi-a cheluit averea strânsă alături de oameni profitori din jurul său, dar şi prin afaceri eşuate cu tiruri sau magazine de lustre.
Povestea de film a lui Ionuţ Luţu
Luţu s-a retras din fotbal în 2010, mijlocaşul a ajuns la un moment dat în faliment, fiind nevoit să îşi vândă apartamentele din Bucureşti. A ajuns să locuiască la un prieten în Militari, cartier din Bucureşti, dar atunci a fost salvat de Gigi Becali, care l-a adus la club ca omul bun la toate.
Luţu povestea în 2012 că avea seri în care cheltuia 20.000 de euro, făcându-le cinste tuturor din jurul său.
“Am avut un singur prieten adevărat. Restul, v-am zis, m-au uitat la greu, deşi erau seri în care ieşeam cu ei şi aveam ambele buzunare burduşite cu cîte 10.000-20.000 de dolari sau euro şi cînd mă întorceam acasă nu mai aveam nimic. Dădeam în stînga şi în dreapta pentru ei. Mi-a plăcut viaţa, ăsta e adevărul…
El mi-a fost prieten adevărat pînă la capăt, adică şi la greu. După ce am vîndut şi apartamentele alea patru de care v-am zis şi am terminat şi banii ăia, nu mai aveam nici unde să dorm.
El m-a primit în apartamentul lui din Militari. («Hai, nu mai exagera, că nu era chiar așa, să nu mai ai unde să dormi», intervine prietenul lui). Exagerez pe dracu’, chiar nu mai aveam unde, crezi că mai veneam să dorm la tine dacă aş fi avut unde? E, aici a intervenit Gigi Becali, care m-a scos din prăpastie şi m-a scăpat de belele. Ăsta e adevărul!”, spunea Luţu, pentru gsp.ro.
12.000 de dolari amenzi rutiere în Coreea de Sud
La începutul anilor 2000, Luţu a evoluat Suwon Samsung Bluewings, în Coreea de Sud, unde a “reuşit” să adune amenzi de circulaţie în valoare de 12.000 de dolari.
“De exemplu, cum am plătit în Coreea numai amenzile rutiere 12.000 de dolari. Păi, era o bandă pe care nu mergeau decît mijloacele de transport în comun. Toţi repectau regula şi banda aia era liberă mereu. Eu mă băgam mereu pe ea, eram şmecher, e adevărat că ajungeam repede la Seul, dar şi cînd am văzut nota de plată, 12.000 de dolari…
Încercasem eu vreo două-trei afaceri, cu tiruri, cu un magazin de lustre la Craiova, cu un club la mare. Cu tirurile am pierdut mulți bani, cu magazinul de corpuri de iluminat, la fel. Gigi Becali mi-a întins mîna când, dacă mă gîndesc mai bine, eram deja dincolo de marginea prăpastiei. Am avut case, terenuri. Aveam 4 apartamente aici, în Bucureşti. Le-am vîndut, ce să se întîmple? Aveam nevoie de bani. Voi chiar nu înţelegeţi că nu mai aveam deloc bani cash?
Cînd m-am întors din Kazahstan aveam vreo 5-6 miliarde de lei, dar i-am pierdut cu becurile mele. Am mai încercat să joc eu la Craiova, dar aveam probleme cu piciorul şi Mititelu îmi dădea cîte 1.000 de euro”, mai spunea Luţu.
Universitatea Craiova, FC Național, Galatasaray, Steaua, Suwon Bluewings, Rapid, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu, Pandurii Târgu Jiu, Jiul Petroșani și ALRO Slatina sunt echipele la care a evoluat Ionuţ Luţu.
Luţu a disputat un singur meci pentru echipa naţională a României.
După ce s-a lăsat de fotbal, Luţu a ajuns să lucreze pentru Gigi Becali, lucru pe care îl face şi în prezent, fiind om de bază pentru latifundiarul din Pipera.
Luţu a absolvit cursul de director sportiv organizat de FRF, la finalul lui 2024.
