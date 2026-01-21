Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum - Antena Sport

Home | Diverse | Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum

Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum

Antena Sport Publicat: 21 ianuarie 2026, 12:44

Comentarii
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum

Ionuţ Luţu - Instagram iulia_rosca

Ionuţ Luţu (50 de ani) a trăit o viaţă de film, precum chiar el a recunoscut într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă. Omul poreclit “Hagiluţu” a reuşit să piardă două milioane de dolari, bani cheltuiţi în afaceri nefericite şi la distracţii cu “prietenii”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trecut pe la Craiova, Galatasaray, Steaua sau Rapid, dar şi prin Kazahstan sau Coreea de Sud, Luţu şi-a cheluit averea strânsă alături de oameni profitori din jurul său, dar şi prin afaceri eşuate cu tiruri sau magazine de lustre.

Povestea de film a lui Ionuţ Luţu

Luţu s-a retras din fotbal în 2010, mijlocaşul a ajuns la un moment dat în faliment, fiind nevoit să îşi vândă apartamentele din Bucureşti. A ajuns să locuiască la un prieten în Militari, cartier din Bucureşti, dar atunci a fost salvat de Gigi Becali, care l-a adus la club ca omul bun la toate.

Luţu povestea în 2012 că avea seri în care cheltuia 20.000 de euro, făcându-le cinste tuturor din jurul său.

“Am avut un singur prieten adevărat. Restul, v-am zis, m-au uitat la greu, deşi erau seri în care ieşeam cu ei şi aveam ambele buzunare burduşite cu cîte 10.000-20.000 de dolari sau euro şi cînd mă întorceam acasă nu mai aveam nimic. Dădeam în stînga şi în dreapta pentru ei. Mi-a plăcut viaţa, ăsta e adevărul…

Reclamă
Reclamă

El mi-a fost prieten adevărat pînă la capăt, adică şi la greu. După ce am vîndut şi apartamentele alea patru de care v-am zis şi am terminat şi banii ăia, nu mai aveam nici unde să dorm.

El m-a primit în apartamentul lui din Militari. («Hai, nu mai exagera, că nu era chiar așa, să nu mai ai unde să dormi», intervine prietenul lui). Exagerez pe dracu’, chiar nu mai aveam unde, crezi că mai veneam să dorm la tine dacă aş fi avut unde? E, aici a intervenit Gigi Becali, care m-a scos din prăpastie şi m-a scăpat de belele. Ăsta e adevărul!”, spunea Luţu, pentru gsp.ro.

12.000 de dolari amenzi rutiere în Coreea de Sud

La începutul anilor 2000, Luţu a evoluat Suwon Samsung Bluewings, în Coreea de Sud, unde a “reuşit” să adune amenzi de circulaţie în valoare de 12.000 de dolari.

Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şineMomentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
Reclamă

“De exemplu, cum am plătit în Coreea numai amenzile rutiere 12.000 de dolari. Păi, era o bandă pe care nu mergeau decît mijloacele de transport în comun. Toţi repectau regula şi banda aia era liberă mereu. Eu mă băgam mereu pe ea, eram şmecher, e adevărat că ajungeam repede la Seul, dar şi cînd am văzut nota de plată, 12.000 de dolari…

Încercasem eu vreo două-trei afaceri, cu tiruri, cu un magazin de lustre la Craiova, cu un club la mare. Cu tirurile am pierdut mulți bani, cu magazinul de corpuri de iluminat, la fel. Gigi Becali mi-a întins mîna când, dacă mă gîndesc mai bine, eram deja dincolo de marginea prăpastiei. Am avut case, terenuri. Aveam 4 apartamente aici, în Bucureşti. Le-am vîndut, ce să se întîmple? Aveam nevoie de bani. Voi chiar nu înţelegeţi că nu mai aveam deloc bani cash?

Cînd m-am întors din Kazahstan aveam vreo 5-6 miliarde de lei, dar i-am pierdut cu becurile mele. Am mai încercat să joc eu la Craiova, dar aveam probleme cu piciorul şi Mititelu îmi dădea cîte 1.000 de euro”, mai spunea Luţu.

Universitatea Craiova, FC Național, Galatasaray, Steaua, Suwon Bluewings, Rapid, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu, Pandurii Târgu Jiu, Jiul Petroșani și ALRO Slatina sunt echipele la care a evoluat Ionuţ Luţu.

Luţu a disputat un singur meci pentru echipa naţională a României.

După ce s-a lăsat de fotbal, Luţu a ajuns să lucreze pentru Gigi Becali, lucru pe care îl face şi în prezent, fiind om de bază pentru latifundiarul din Pipera.

Luţu a absolvit cursul de director sportiv organizat de FRF, la finalul lui 2024.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Observator
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut
Fanatik.ro
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut
13:38
Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral
13:34
“Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine”
13:23
Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club”
13:12
Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi”
12:29
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia
12:25
Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: “Nimeni nu a îndrăznit”
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham