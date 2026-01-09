AI-ul schimbă fotbalul! Toți jucătorii de la Cupa Mondială vor avea propriul avatar 3D - Antena Sport

Fotbalul devine tot mai futurist și tehnologizat. La vară, la Campionatul Mondial, fiecare jucător va avea propriul avatar 3D, care va fi folosit pentru a îmbunătăți deciziile privind offside-ul.

FIFA a anunțat că fiecare dintre cei 1248 de fotbaliști care vor participa la Mondialul din SUA, Mexic și Canada va fi scanat înaintea turneului și i se va crea un avatar 3D.

Scanarea se face într-o cameră specială, durează doar o secundă și, potrivit forului internațional, „captează dimensiuni precise ale corpului, permițând sistemului să urmărească jucătorii în timpul mișcărilor rapide sau obturate”.

Gata cu controversele? Jucătorii vor avea propriul avatar 3D

Concret, noua tehnologie, pe care FIFA a dezvoltat-o împreună cu partenerul Lenovo, vrea să elimine controversele privind offside-urile. Până acum, graficele VAR foloseau modele generice, cu siluete standard, care erau pasibile de erori. De pildă, în Premier League, la un gol marcat de Newcastle cu Manchester City, apărătorul Ruben Dias apărea pe imagini sărind ciudat, departe de realitatea din teren.

Acum, cu replica 3D personalizată, sistemul poate determina mai ușor și mai corect dacă un fotbalist se află sau nu în afara jocului. Practic, fiecare jucător de la cele 48 de echipe va avea un avatar făcut exact după dimensiunile sale reale.