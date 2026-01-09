"De asta e diferit faţă de Inzaghi". Marea schimbare adusă de Cristi Chivu la Inter. Verdictul dat înaintea meciului cu Napoli - Antena Sport

Închide meniul
“De asta e diferit faţă de Inzaghi”. Marea schimbare adusă de Cristi Chivu la Inter. Verdictul dat înaintea meciului cu Napoli

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 10:14

De asta e diferit faţă de Inzaghi. Marea schimbare adusă de Cristi Chivu la Inter. Verdictul dat înaintea meciului cu Napoli

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a fost lăudat în Italia, înainte ca Inter să o înfrunte pe Napoli, în etapa a 20-a din Serie A. Partida “de foc” se va disputa duminică, de la ora 21:45.

Arturo Di Napoli, fost atacant la Inter, a numit marea diferenţă dintre Cristi Chivu şi Simone Inzaghi. Acesta a subliniat că antrenorul român se bazează şi pe tineri jucători, spre deosebire de predecesorul său.

Marea schimbare adusă de Cristi Chivu la Inter

Totodată, Di Napoli a remarcat faptul că Cristi Chivu nu ezită să arunce în luptă şi jucători mai tineri la Inter, cum ar fi Pio Esposito. El a transmis că antrenorul român a reuşit să creeze o atmosferă excelentă în cadrul lotului nerazzurrilor.

“E o echipă puternică, nu e o distanţă uriaşă de puncte, dar au câteva în plus faţă de celelalte echipe. Meciurile trebuie jucate, iar acum vine Napoli. Diferenţa între Chivu şi Iznaghi este că românul a implicat toţi jucătorii, aduce, cu curaj, tineri.

A ajuns în a doua parte a sezonului cu un suflu diferit. Cu Parma nu a fost doar o plimbare în parc şi a făcut-o cu rezervele, toţi ştiu ce să facă. Şi pot vedea o atmosferă reală de grup”, a declarat Arturo Di Napoli, conform tuttomercatoweb.com.

Înaintea partidei cu Napoli, Inter ocupă primul loc în Serie A, cu 42 de puncte, după 18 meciuri disputate. Campioana en-titre e pe locul trei, la patru puncte distanţă de formaţia lui Cristi Chivu. În meciul tur, trupa lui Antonio Conte s-a impus cu scorul clar de 3-1.

