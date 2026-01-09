"E atât de jalnic". Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal - Liverpool. Gary Neville nu l-a iertat pe Martinelli - Antena Sport

Gabriel Martinelli a fost criticat de Gary Neville, după cele petrecute pe teren pe finalul derby-ului Arsenal – Liverpool, încheiat cu scorul de 0-0. Brazilianul “tunarilor” a avut o reacţie extrem de deplasată în momentul în care un adversar s-a accidentat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, în prelungirile meciului de pe Emirates, Conor Bradley s-a accidentat şi a părăsit terenul în lacrimi, pe targă. În momentul în care primea îngrijiri medicale pe teren, Gabriel Martinelli a făcut un gest care a fost aspru criticat de foştii internaţionali englezi.

Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal – Liverpool

Martinelli l-a împins în afara terenului pe Bradley, pentru ca acesta să poată primi îngrijiri medicale, fără ca meciul să fie oprit. Brazilianul avea impresia că fundaşul lui Liverpool trage de timp, însă acesta a suferit, de altfel, o accidentare gravă, nefiind capabil să părăsească terenul pe propriile picioare.

Gestul lui Martinelli nu a fost trecut cu vederea de coechipierii lui Bradley şi imediat s-a născut un scandal pe teren. Spiritele s-au calmat, în cele din urmă, brazilianul primind cartonaş galben, la fel şi Ibrahima Konate, de la Liverpool.

În studiourile TV, după meciul de pe Emirates, Gary Neville l-a taxat pe Martinelli pentru gestul incredibil avut faţă de Bradley. Fostul internaţional englez a transmis că starul lui Arsenal ar fi meritat să fie “atacat” de ceilalţi adversari pe teren.