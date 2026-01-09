"E atât de jalnic". Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal - Liverpool. Gary Neville nu l-a iertat pe Martinelli - Antena Sport

Închide meniul
"E atât de jalnic". Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal - Liverpool. Gary Neville nu l-a iertat pe Martinelli

"E atât de jalnic". Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal – Liverpool. Gary Neville nu l-a iertat pe Martinelli

“E atât de jalnic”. Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal – Liverpool. Gary Neville nu l-a iertat pe Martinelli

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 10:38

E atât de jalnic. Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal – Liverpool. Gary Neville nu l-a iertat pe Martinelli

Gabriel Martinelli, în scandal cu jucătorii adverşi în Arsenal - Liverpool 0-0/ Profimedia

Gabriel Martinelli a fost criticat de Gary Neville, după cele petrecute pe teren pe finalul derby-ului Arsenal – Liverpool, încheiat cu scorul de 0-0. Brazilianul “tunarilor” a avut o reacţie extrem de deplasată în momentul în care un adversar s-a accidentat.

Concret, în prelungirile meciului de pe Emirates, Conor Bradley s-a accidentat şi a părăsit terenul în lacrimi, pe targă. În momentul în care primea îngrijiri medicale pe teren, Gabriel Martinelli a făcut un gest care a fost aspru criticat de foştii internaţionali englezi.

Reacţie dură după scenele incredibile din Arsenal – Liverpool

Martinelli l-a împins în afara terenului pe Bradley, pentru ca acesta să poată primi îngrijiri medicale, fără ca meciul să fie oprit. Brazilianul avea impresia că fundaşul lui Liverpool trage de timp, însă acesta a suferit, de altfel, o accidentare gravă, nefiind capabil să părăsească terenul pe propriile picioare.

Gestul lui Martinelli nu a fost trecut cu vederea de coechipierii lui Bradley şi imediat s-a născut un scandal pe teren. Spiritele s-au calmat, în cele din urmă, brazilianul primind cartonaş galben, la fel şi Ibrahima Konate, de la Liverpool.

În studiourile TV, după meciul de pe Emirates, Gary Neville l-a taxat pe Martinelli pentru gestul incredibil avut faţă de Bradley. Fostul internaţional englez a transmis că starul lui Arsenal ar fi meritat să fie “atacat” de ceilalţi adversari pe teren.

“Nu-l poți da afară de pe teren! E o rușine! Nu poți face asta. E atât de jalnic. Cred că Martinelli va trebui să-și ceară scuze. Sunt furios pe el, ca să fiu sincer. Nu ştiu cum niciun jucător de-al lui Liverpool nu l-a atacat pe Martinelli, acolo, pe teren”, a declarat Gary Neville, conform skysports.com.

Nici Roy Keane, un alt fost mare internaţional englez, a criticat gestul lui Martinelli: “Nu mi-a plăcut deloc. Mi s-a întâmplat și mie odată. Am fost grav accidentat și un jucător advers a făcut presiuni tot timpul asupra mea. Nu e bine. Aruncă mingea spre el, se pune deasupra lui și îl lovește ușor cu genunchiul. Încearcă să-l forțeze să iasă afară. Sper ca Martinelli să-și ceară scuze”, a spus şi Keane.

După meci, Gabriel Martinelli a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare şi şi-a cerut scuze faţă de Connor Bradley: “Eu și Conor am schimbat mesaje și deja i-am prezentat scuze.

În focul momentului, chiar nu mi-am dat seama că a fost grav rănit. Vreau să spun că îmi pare foarte rău pentru reacția mea. Îi transmit lui Conor toate cele bune pentru o recuperare rapidă”, a transmis brazilianul lui Arsenal.

