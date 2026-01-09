E gata! Mirel Rădoi revine în antrenorat și va fi adversar cu Marius Șumudică - Antena Sport

Mirel Rădoi se va întoarce pe banca tehnică a unei echipe la aproximativ două luni distanță după ce a renunțat la postul său de antrenor al Universității Craiova. Tehnicianul de 44 de ani s-a înțeles cu arabii de la Al-Najma, iar totul se va oficializa în curând.

Vestea legată de revenirea lui Mirel Rădoi în antrenorat a început să circule în ultima perioadă, iar echipa asociată cu fostul fotbalist era cea cu care urmează să și semneze. Fostul antrenor al Universității Craiova va ajunge în Arabia Saudită, unde o va pregăti pe Al-Najma, ultima clasată din primul eșalon.

Mirel Rădoi semnează cu Al-Najma

Rădoi era în tratative avansate cu echipa din Golf, iar jurnaliștii de la iamsport.ro au aflat că discuțiile dintre cele două tabere sunt deja finalizate. Astfel, mutarea lui Rădoi în Arabia Saudită urmează să fie oficializată în curând.

Antrenorul de 44 de ani va avea un obiectiv clar la noua sa echipă, și anume salvarea de la retrogradare. În acest moment, Al-Najma are doar două puncte în ierarhia din Arabia Saudită, fiind la șase distanță de ultima formație aflată în zona sigură, Al Shabab, care are și cu un meci mai puțin.

Rădoi se va duela cu Marius Șumudică pentru evitarea retrogradării, în contextul în care Al Okhdood, noul club al lui “Șumi”, e vecin de clasament cu Al-Najma. Echipa fostului tehnician de la Rapid are cinci puncte și un meci în minus față de viitoarea formație a lui Rădoi.