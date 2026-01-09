Nicolae Stanciu, sabotat înainte de penalty-ul ratat în minutul 90+9. Detaliul care nu s-a văzut la TV - Antena Sport

Un videoclip a început să circule pe rețelele sociale după ratarea incredibilă de la punctul cu var a lui Nicolae Stanciu din prelungirile meciului AC Milan – Genoa. Mijlocașul român a fost sabotat de unul dintre adversarii de la echipa lui Allegri, care a stricat gazonul chiar înainte ca penalty-ul să fie executat.
Genoa putea obține o victorie uriașă pe San Siro în duelul cu AC Milan și a fost la un penalty distanță de acest lucru. După ce a condus cu 1-0 până în minutul 90+2, când a venit reușita egalizatoare a lui Rafael Leao, “grifonii” păreau că vor pleca doar cu un punct de pe stadionul echipei din nordul Italiei.
VIDEO | Tertipul prin care Stanciu a fost sabotat în AC Milan – Genoa
Cu toate acestea, echipa lui Daniele De Rossi a mai primit o speranță atunci când centralul a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea sa. Omul desemnat să execute a fost Nicolae Stanciu, intrat în minutul 83, însă românul a șutat mult peste poartă, iar scorul a rămas 1-1.
Se pare însă că execuția mijlocașului a fost îngreunată de un detaliu care nu a fost surprins pe transmisia de la TV. Înainte ca Stanciu să execute penalty-ul, fundașul stânga al lui AC Milan, Strahinja Pavlovic, a călcat repetat în zona punctului cu var, pentru a strica gazonul.
Ma Pavlovic ha distrutto il dischetto su cui Stanciu ha tirato un rigore in cielo.
DIO pic.twitter.com/07PRzwzvSp
— ä (@SakunamiYuki) January 9, 2026
Tertipul la care a apelat “rossonerrul” nu este o inovație în fotbal, ținând cont că astfel de momente au mai fost văzute la alte lovituri de la 11 metri. În mod cert, lovitura lui Stanciu a fost sabotată, mijlocașul trimițând mult peste poartă, însă au existat de asemenea și situații în care gazonul a fost stricat de adversari, iar executantul tot a marcat.
După partida de pe San Siro, Stanciu a ținut să își ceară scuze pentru cele două puncte pierdute, iar antrenorul de la Genoa, Daniele De Rossi, a explicat motivul pentru care mijlocașul a bătut el de la punctul cu var.
- Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu
- “De asta e diferit faţă de Inzaghi”. Marea schimbare adusă de Cristi Chivu la Inter. Verdictul dat înaintea meciului cu Napoli
- “Protejatul patronului”. Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan
- “Poate n-a fost corect că a bătut el”. Italienii, fără milă pentru Stanciu după penalty-ul ratat în min. 90+9
- Reacţia antrenorului de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaş în minutul 90+9 cu AC Milan