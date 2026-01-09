Închide meniul
Nicolae Stanciu, sabotat înainte de penalty-ul ratat în minutul 90+9. Detaliul care nu s-a văzut la TV - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Nicolae Stanciu, sabotat înainte de penalty-ul ratat în minutul 90+9. Detaliul care nu s-a văzut la TV
Nicolae Stanciu, sabotat înainte de penalty-ul ratat în minutul 90+9. Detaliul care nu s-a văzut la TV

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 10:38

Nicolae Stanciu, sabotat înainte de penalty-ul ratat în minutul 90+9. Detaliul care nu s-a văzut la TV

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în AC Milan - Genoa / Colaj TikTok @vigno27 + Profimedia

Un videoclip a început să circule pe rețelele sociale după ratarea incredibilă de la punctul cu var a lui Nicolae Stanciu din prelungirile meciului AC Milan – Genoa. Mijlocașul român a fost sabotat de unul dintre adversarii de la echipa lui Allegri, care a stricat gazonul chiar înainte ca penalty-ul să fie executat.

Genoa putea obține o victorie uriașă pe San Siro în duelul cu AC Milan și a fost la un penalty distanță de acest lucru. După ce a condus cu 1-0 până în minutul 90+2, când a venit reușita egalizatoare a lui Rafael Leao, “grifonii” păreau că vor pleca doar cu un punct de pe stadionul echipei din nordul Italiei.

VIDEO | Tertipul prin care Stanciu a fost sabotat în AC Milan – Genoa

Cu toate acestea, echipa lui Daniele De Rossi a mai primit o speranță atunci când centralul a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea sa. Omul desemnat să execute a fost Nicolae Stanciu, intrat în minutul 83, însă românul a șutat mult peste poartă, iar scorul a rămas 1-1.

Se pare însă că execuția mijlocașului a fost îngreunată de un detaliu care nu a fost surprins pe transmisia de la TV. Înainte ca Stanciu să execute penalty-ul, fundașul stânga al lui AC Milan, Strahinja Pavlovic, a călcat repetat în zona punctului cu var, pentru a strica gazonul.

Tertipul la care a apelat “rossonerrul” nu este o inovație în fotbal, ținând cont că astfel de momente au mai fost văzute la alte lovituri de la 11 metri. În mod cert, lovitura lui Stanciu a fost sabotată, mijlocașul trimițând mult peste poartă, însă au existat de asemenea și situații în care gazonul a fost stricat de adversari, iar executantul tot a marcat.

După partida de pe San Siro, Stanciu a ținut să își ceară scuze pentru cele două puncte pierdute, iar antrenorul de la Genoa, Daniele De Rossi, a explicat motivul pentru care mijlocașul a bătut el de la punctul cu var.

