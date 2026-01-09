Nicolae Stanciu, sabotat înainte de penalty-ul ratat în minutul 90+9. Detaliul care nu s-a văzut la TV - Antena Sport

Un videoclip a început să circule pe rețelele sociale după ratarea incredibilă de la punctul cu var a lui Nicolae Stanciu din prelungirile meciului AC Milan – Genoa. Mijlocașul român a fost sabotat de unul dintre adversarii de la echipa lui Allegri, care a stricat gazonul chiar înainte ca penalty-ul să fie executat.

Genoa putea obține o victorie uriașă pe San Siro în duelul cu AC Milan și a fost la un penalty distanță de acest lucru. După ce a condus cu 1-0 până în minutul 90+2, când a venit reușita egalizatoare a lui Rafael Leao, “grifonii” păreau că vor pleca doar cu un punct de pe stadionul echipei din nordul Italiei.

VIDEO | Tertipul prin care Stanciu a fost sabotat în AC Milan – Genoa

Cu toate acestea, echipa lui Daniele De Rossi a mai primit o speranță atunci când centralul a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea sa. Omul desemnat să execute a fost Nicolae Stanciu, intrat în minutul 83, însă românul a șutat mult peste poartă, iar scorul a rămas 1-1.

Se pare însă că execuția mijlocașului a fost îngreunată de un detaliu care nu a fost surprins pe transmisia de la TV. Înainte ca Stanciu să execute penalty-ul, fundașul stânga al lui AC Milan, Strahinja Pavlovic, a călcat repetat în zona punctului cu var, pentru a strica gazonul.

