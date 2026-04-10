Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO

Gigi Becali a vorbit cu reporterii înainte de slujba de la Biserică

Cele mai importante nume din lumea fotbalului românesc au fost prezente astăzi la înmormântarea lui Mircea Lucescu, la Bisderica Sfântul Elefterie. Gică Hagi, Mircea Rednic, Dănuț Lupu sau Răzvan Burleanu au mers la Biserică la slujbă.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a venit cu întârziere. Cu toate astea, a oprit în fața jurnaliștilor pentru a răspunde la întrebări.

Becali, la volanul bolidului său

Gigi Becali a ajuns printre ultimii la înmormântare și a avut și o misiune dificilă: unde să parcheze mașina sa de 500.000 de euro, un Rolls Royce Ghost albastru.

După ceremonia de la Biserica Elefterie va avea loc înmormântarea la Cimitirul Bellu. Acolo va fi prezentă doar familia lui Mircea Lucescu și câțiva apropiați, după cum a anunțat familia fostului selecționer.

În zilele de miercuri și joi, cât timp corpul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, peste 15.000 de fani au venit pentru a-și lua rămas bun.