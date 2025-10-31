Decizia luată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea, după ce a fost la un pas de tragedie! - Antena Sport

Paul Gascoigne (58 de ani) a fost găsit inconştient în casă în vara acestui an. Din fericire, a primit îngrijiri medicale şi şi-a revenit.

Totuşi, Gascoigne a anunţat că nu se va lăsa de băutură, chiar dacă a fost aproape de moarte, iar în ultimii ani a trecut prin multe experienţe teribile din pricina dependenţei de alcool.

Paul Gascoigne nu vrea să renunţe la alcool: “Probabil voi muri ca Gazza”

„Jimmy Greaves s-a lăsat de băut, dar eu nu sunt Jimmy Greaves”, a declarat Paul Gascoigne, citat de Daily Mail. „Nu sunt Jimmy Greaves și nu sunt George Best”, a adăugat el.

„Nu mă îmbăt pentru că îmi urăsc mama și tata sau pentru că urăsc publicul. Nu este vorba despre asta. O fac de dragul de a face asta. S-ar putea să regret. Dar nu mă gândesc la ziua de ieri, nu mă gândesc la ziua de mâine. Mă gândesc doar la ziua de azi și trăiesc pentru ziua de azi.

Nu m-am schimbat, nu mă pot schimba, nu aș ști cum să mă schimb. Probabil voi muri ca Gazza. Dar nu am nimic de ascuns. Toată țara știe ce am făcut.