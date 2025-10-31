Decizia luată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea, după ce a fost la un pas de tragedie! - Antena Sport

Paul Gascoigne (58 de ani) a fost găsit inconştient în casă în vara acestui an. Din fericire, a primit îngrijiri medicale şi şi-a revenit.
Totuşi, Gascoigne a anunţat că nu se va lăsa de băutură, chiar dacă a fost aproape de moarte, iar în ultimii ani a trecut prin multe experienţe teribile din pricina dependenţei de alcool.
„Jimmy Greaves s-a lăsat de băut, dar eu nu sunt Jimmy Greaves”, a declarat Paul Gascoigne, citat de Daily Mail. „Nu sunt Jimmy Greaves și nu sunt George Best”, a adăugat el.
„Nu mă îmbăt pentru că îmi urăsc mama și tata sau pentru că urăsc publicul. Nu este vorba despre asta. O fac de dragul de a face asta. S-ar putea să regret. Dar nu mă gândesc la ziua de ieri, nu mă gândesc la ziua de mâine. Mă gândesc doar la ziua de azi și trăiesc pentru ziua de azi.
Nu m-am schimbat, nu mă pot schimba, nu aș ști cum să mă schimb. Probabil voi muri ca Gazza. Dar nu am nimic de ascuns. Toată țara știe ce am făcut.
Am băut pentru că voiam să beau, am regretat consecințele după aceea. Acum, dacă am o recidivă, nu mai stau săptămâni la rând așa cum făceam înainte. Privind în urmă, probabil că i-am rănit pe mama și pe tata. Dar nu te gândești la asta. Persoana pe care ai rănit-o cel mai mult ești tu însuți”, a mai declarat unul dintre cele mai mari talente pe care le-a dat fotbalul englez.
Paul Gascoigne şi-a irosit toată averea de peste 20 de milioane de lire sterline
Paul Gascoigne mărturisea că a cheltuit tot ceea ce a adunat în timpul perioadei în care a fost fotbalist profesionist. “Gazza” făcea un calcul şi estima că a adunat peste 20 de milioane de lire sterline (circa 24 de milioane de euro) din contractele pe care le-a avut cu echipe de fotbal şi din sponsorizări.
„Probabil că am trecut de aproximativ 20 de milioane de lire sterline (n.r: venituri, circa 24 de milioane de euro) când iei în calcul plățile de redevențe, salariile, ofertele de sponsorizare.
Mi-am cumpărat niște haine minunate, bijuterii, am avut vacanțe grozave, mi-a plăcut foarte mult. Am dat o mulțime de bani familiei. Nu sunt materialist. Dacă ar fi să iau viaţa de la capăt, aș face totul la fel din nou. Sunt fericit”, declara Paul Gascoigne pentru Mirror.
Gascoigne a fost în echipa Angliei care a fost eliminată dramatic în semifinalele Campionatului Mondial din 1990 de Germania. Nemţii s-au impus la loviturile de departajare. Gascoigne a făcut parte şi din echipa Angliei care a pierdut, tot în semifinale, împotriva Germaniei la EURO 1996, competiţie disputată în Anglia.
I-a dat gol Stelei în Liga Campionilor
Pe vremea în care evolua pentru Rangers, Paul Gascoigne a înscris un gol în poarta Stelei. În sezonul 1995-1996, Steaua a întâlnit-o pe Rangers în grupele Ligii Campionilor. În turul disputat la Bucureşti, în care Gascoigne a fost titular, Steaua a câştigat cu 1-0, printr-un gol marcat de regretatul Daniel Prodan, în minutul 85.
La returul de la Glasgow, Paul Gascoigne a deschis scorul, în minutul 32, după ce a primit o pasă de la Brian Laudrup. Meciul avea să se termine cu scorul de 1-1, după ce Adrian Ilie egala în minutul 55. “Fiara” Marius Lăcătuş a dat assist-ul la golul egalizator înscris de “Cobra” Adi Ilie.
Gascoigne a evoluat timp de 10 ani pentru naţionala Angliei, în perioada 1988-1998, adunând 57 de partide şi marcând 10 goluri pentru reprezentativa ţării sale. În anii ’90 a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei Angliei, alături de Gary Lineker sau Alan Shearer. Gascoigne a fost protagonistul a numeroase scandaluri, cele mai multe pe fondul consumului de alcool.
