Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 3 luni de la decesul iubitului Mihaelei Rădulescu! - Antena Sport

La 3 luni de la decesul lui Felix Baumgartner, care a avut loc pe 17 iulie, familia regretatului paraşutist austriac, care a moştenit averea acestuia, a decis să scoată la vânzare 3 dintre maşinile de lux pe care le deţinea fostul sportiv.
Potrivit Marca, este vorba despre un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R și un Mercedes G500 Brabus. În total, cele 3 maşini valorează peste 900.000 de euro.
Mihaela Rădulescu nu moşteneşte nimic din averea lui Felix Baumgartner
Având în vedere că nu era căsătorită cu Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu nu va primi nimic din averea regretatului paraşutist austriac. Familia acestuia ar urma să încaseze, în schimb, o asigurare de viaţă în valoare de 500 de milioane de euro pe care acesta o avea.
Mihaela Rădulescu va primi, totuşi, câteva obiecte personale, cu mare valoare simbolică, deţinute de Felix Baumgartner. Este vorba despre medaliile şi trofeele cucerite de acesta.
Mihaela Rădulescu, mesaj emoţionant pentru Felix Baumgartner în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie
În luna august, Mihaela Rădulescu transmitea un mesaj emoţionant, în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu regretatul paraşutist austriac.
”În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în propriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.
Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală. Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt.
“Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu”
Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam Arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem. Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră.
De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la… un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drumuri.. spre următoarea aventură. Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți.
Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, scria Mihaela Rădulescu pe Instagram.
Cine era Felix Baumgartner
Austriacul Felix Baumgartner a intrat în istoria sporturilor extreme pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când s-a lansat de la o altitudine de 38.969 de metri, fiind prima persoană care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.
În luna octombrie, un procuror italian a venit cu detalii legate de circumstanțele morții lui Felix Baumgartner, legendarul sportiv care și-a pierdut viața într-un accident cu parapanta pe data de 17 iulie. Într-un răspuns acordat pentru publicația Bild, Raffaele Iannella, pe numele său, a explicat cum decesul partenerului Mihaelei Rădulescu s-a produs dintr-o “eroare umană”.
Baumgartner și-a pierdut viața după un accident în Itala, atunci când parapanta sa s-a prăbușit pe marginea unei pisicine, el murind la impact. Până la declarațiile oferite de procurorul din provincia în care s-a petrecut tragicul eveniment, au existat inclusv speculații privind un infarct suferit de sportiv în aer.
Baumgartner a murit într-un accident de parapantă
Raffaele Iannella a explicat cum sportivul a pierdut controlul parapantei când a început o coborâre în spirală și cum nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a se redresa. În plus, parașuta de rezervă a lui Baumgartner s-a deschis cu doar câteva momente înainte de impact, iar asta a dus la fracturarea coloanei vertebrale, pe lângă alte leziuni.
“Accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane, parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte. A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală“, a declarat procurorul italian, potrivit Bild.
Parchetul a solicitat clasarea cazului, odată cu aflarea cauzei exacte a decesului lui Felix Baumgartner, care s-a produs în stațiunea Porto Sant’Elpidio, din Italia.
- “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
- Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un “foc” peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România!
- (P) El Clasico, episodul 262: Real Madrid, favorită la pariuri în meciul cu FC Barcelona
- Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
- (P) De la vestiar la birou: managementul performanței prin soluții inteligente SAP