Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 3 luni de la decesul iubitului Mihaelei Rădulescu! - Antena Sport

De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la… un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drumuri.. spre următoarea aventură. Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți.

Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, scria Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Cine era Felix Baumgartner

Austriacul Felix Baumgartner a intrat în istoria sporturilor extreme pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când s-a lansat de la o altitudine de 38.969 de metri, fiind prima persoană care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.

În luna octombrie, un procuror italian a venit cu detalii legate de circumstanțele morții lui Felix Baumgartner, legendarul sportiv care și-a pierdut viața într-un accident cu parapanta pe data de 17 iulie. Într-un răspuns acordat pentru publicația Bild, Raffaele Iannella, pe numele său, a explicat cum decesul partenerului Mihaelei Rădulescu s-a produs dintr-o “eroare umană”.

Baumgartner și-a pierdut viața după un accident în Itala, atunci când parapanta sa s-a prăbușit pe marginea unei pisicine, el murind la impact. Până la declarațiile oferite de procurorul din provincia în care s-a petrecut tragicul eveniment, au existat inclusv speculații privind un infarct suferit de sportiv în aer.

Baumgartner a murit într-un accident de parapantă

Raffaele Iannella a explicat cum sportivul a pierdut controlul parapantei când a început o coborâre în spirală și cum nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a se redresa. În plus, parașuta de rezervă a lui Baumgartner s-a deschis cu doar câteva momente înainte de impact, iar asta a dus la fracturarea coloanei vertebrale, pe lângă alte leziuni.

“Accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane, parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte. A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală“, a declarat procurorul italian, potrivit Bild.

Parchetul a solicitat clasarea cazului, odată cu aflarea cauzei exacte a decesului lui Felix Baumgartner, care s-a produs în stațiunea Porto Sant’Elpidio, din Italia.