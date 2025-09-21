Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani

Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani

Publicat: 21 septembrie 2025, 12:57

Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Leonard Doroftei și fiica Vanessa/ Instagram

Fiica lui Leonard Doroftei a avut o apariție răvășitoare în vacanța pe care și-a petrecut-o alături de iubitul ei. Vanessa are 21 de ani și arată fabulos. 

Vanessa a postat mai multe fotografii din vacanță, etalându-și silueta de invidiat. Ea nu s-a ferit să se afișeze și alături de parterenul ei, cu care formează un cuplu de mai mult timp (vezi galeria foto de la finalul articolului). 

Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei 

Vanessa Doroftei s-a fotografiat purtând o rochie verde deschis, care îi scotea în evidență talia. Într-una dintre fotografiile postate, este surprins și iubitul ei, cei doi petrecându-și vacanța la mare.  

„Ești superbă, mami”, a fost comentariul pe care Monica Doroftei l-a lăsat la ultima postare a fiicei sale. „Cea mai frumoasă”, a scris și Adrian Doroftei, unul dintre cei doi fii ai „Moșului”.  

Leonard Doroftei a luat decizia de a reveni în România, alături de familie, după ce a trecut prin clipe dificile. Umilit în ţară, “Moşul” se stabilise în Canada. Nu s-a adaptat la viaţa din Montreal şi a ales să se întoarcă.  

Vanessa a fost cea care l-a convins definitiv. Fiica lui Leonard Doroftei a ales să urmeze cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti, deşi a avut şansa de a studia şi peste Ocean. 

Vanessa Doroftei, dezvăluiri rare despre iubitul ei 

Vanessa Doroftei este într-o relaţie de mai mult timp cu un tânăr pe care l-a cunoscut în România. Chiar dacă o perioadă stat la distanţă, cei doi se iubesc enorm. Mai mult, Vanessa Doroftei a spus că iubitul său este şi pe placul tatăului său. 

„Da, sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni. Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi. 

Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individulFrații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Tata mi-a fost întotdeauna aproape, nu există vreun lucru pe care nu aş putea să-l spun lui, să reacţioneze prost în legătură cu băieţii. Mama şi tata mă susţin în tot ceea ce fac”, a declarat Vanessa despre reacția tatălui ei, conform cancan.ro. 

