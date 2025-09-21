Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani - Antena Sport

Fiica lui Leonard Doroftei a avut o apariție răvășitoare în vacanța pe care și-a petrecut-o alături de iubitul ei. Vanessa are 21 de ani și arată fabulos.

Vanessa a postat mai multe fotografii din vacanță, etalându-și silueta de invidiat. Ea nu s-a ferit să se afișeze și alături de parterenul ei, cu care formează un cuplu de mai mult timp (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei

Vanessa Doroftei s-a fotografiat purtând o rochie verde deschis, care îi scotea în evidență talia. Într-una dintre fotografiile postate, este surprins și iubitul ei, cei doi petrecându-și vacanța la mare.

„Ești superbă, mami”, a fost comentariul pe care Monica Doroftei l-a lăsat la ultima postare a fiicei sale. „Cea mai frumoasă”, a scris și Adrian Doroftei, unul dintre cei doi fii ai „Moșului”.

Leonard Doroftei a luat decizia de a reveni în România, alături de familie, după ce a trecut prin clipe dificile. Umilit în ţară, “Moşul” se stabilise în Canada. Nu s-a adaptat la viaţa din Montreal şi a ales să se întoarcă.