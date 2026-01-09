Avertisment pentru Adrian Şut, după plecarea de la FCSB: "E mult mai greu decât în România" - Antena Sport

Adrian Şut a plecat de la FCSB. Mijlocaşul de 26 de ani este aşteptat să semneze cu Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, şi să încaseze un salariu de patru ori mai mare faţă de cel încasat la formaţia campioană.

Gabi Torje a oferit declaraţii despre transferul iminent al lui Adrian Şut în Emirate. Fostul internaţional l-a avertizat pe mijlocaşul român de faptul că fotbalul din străinătate e mult diferit faţă de cel din Liga 1.

Avertisment pentru Adrian Şut, după plecarea de la FCSB

Totodată, Gabi Torje a declarat că Adrian Şut intrase într-o “monotonie” la FCSB, iar transferul a fost unul benefic pentru ambele părţi. Campioana va încasa suma de 1,5 milioane de euro în schimbul jucătorului.

“În străinătate e mult mai greu decât în România. La el a intervenit această monotonie. Știa că e titular oricum, știa că va fi în echipă și că e căpitan. E important transferul pentru el, dar și pentru club care încasează o sumă importantă de bani. Sunt bani buni și se pot face transferuri”, a declarat Gabi Torje, conform digisport.ro.

Adrian Şut a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB, în ultimii ani, el fiind căpitan în lipsa lui Darius Olaru. În acest sezon, mijlocaşul a bifat 29 de meciuri pentru roş-albaştri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere tot atâtea pase decisive.