"Protejatul patronului". Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan - Antena Sport

Nicolae Stanciu a fost atacat de italieni după ce a ratat un penalty în AC Milan – Genoa 1-1. Căpitanul naţionalei a trimis peste poarta milanezilor de la punctul cu var, în minutul 90+9.

Italienii nu s-au ferit de cuvinte şi l-au numit pe Nicolae Stanciu ca fiind “protejatul patronului”, după şansa uriaşă irosită pe finalul duelului de pe San Siro.

Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan

Jurnaliştii din Peninsulă au amintit astfel de faptul că Nicolae Stanciu a fost adus la Genoa la insistenţele lui Dan Şucu. Mijlocaşul a semnat cu “grifonii” în vară, după ce şi-a încheiat contractul cu Damac.

“Genoa, trădată de protejatul patronului. Stanciu a scos mingea din stadion. Nu mai jucase din septembrie”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după ratarea lui Stanciu.

Totodată, italienii au mai subliniat că greşeala le aparţine şi celor din staff. Daniele De Rossi, antrenorul de la Genoa, a decis să-l numească pe Nicolae Stanciu pentru a executa penalty-ul, deşi internaţionalul român nu mai evoluase din septembrie pentru “grifoni” în Serie A.