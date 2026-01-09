Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Protejatul patronului". Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Protejatul patronului”. Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan

“Protejatul patronului”. Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan

Viviana Moraru Publicat: 9 ianuarie 2026, 9:58

Comentarii
Protejatul patronului. Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan

Nicolae Stanciu a ratat un penalty în AC Milan - Genoa 1-1/ Profimedia

Nicolae Stanciu a fost atacat de italieni după ce a ratat un penalty în AC Milan – Genoa 1-1. Căpitanul naţionalei a trimis peste poarta milanezilor de la punctul cu var, în minutul 90+9.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italienii nu s-au ferit de cuvinte şi l-au numit pe Nicolae Stanciu ca fiind “protejatul patronului”, după şansa uriaşă irosită pe finalul duelului de pe San Siro.

Nicolae Stanciu, atacat de italieni după ratarea penalty-ului cu AC Milan

Jurnaliştii din Peninsulă au amintit astfel de faptul că Nicolae Stanciu a fost adus la Genoa la insistenţele lui Dan Şucu. Mijlocaşul a semnat cu “grifonii” în vară, după ce şi-a încheiat contractul cu Damac.

“Genoa, trădată de protejatul patronului. Stanciu a scos mingea din stadion. Nu mai jucase din septembrie”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după ratarea lui Stanciu.

Totodată, italienii au mai subliniat că greşeala le aparţine şi celor din staff. Daniele De Rossi, antrenorul de la Genoa, a decis să-l numească pe Nicolae Stanciu pentru a executa penalty-ul, deşi internaţionalul român nu mai evoluase din septembrie pentru “grifoni” în Serie A.

Reclamă
Reclamă

“A fost o decizie grea luată de staff-ul tehnic, care a ales să se bazeze pe el în cel mai crucial moment al meciului.

Stanciu, care a ajuns la Genoa la cererea patronului Dan Șucu, a fost adus pentru experiența și caracterul său”, au mai notat italienii.

Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, proceseUn român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Observator
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Nu s-a văzut la TV! Cum a fost sabotat Stanciu înainte să rateze penalty în prelungirile meciului cu Milan. Video
Fanatik.ro
Nu s-a văzut la TV! Cum a fost sabotat Stanciu înainte să rateze penalty în prelungirile meciului cu Milan. Video
9:34
Ciprian Marica, dialog dur cu Florin Tănase pe subiectul “simulări”. Replica pe măsură a decarului
9:30
Avertisment pentru Adrian Şut, după plecarea de la FCSB: “E mult mai greu decât în România”
9:12
Xabi Alonso, veste uriașă despre Kylian Mbappe după calificarea în finala Supercupei. Ce se întâmplă cu atacantul
9:10
O nouă plecare de la Rapid. Costel Gâlcă îşi cedează jucătorul la o altă echipă din Liga 1
8:59
Decizia finală luată de Neluţu Varga în privinţa lui Ciprian Deac: “E febleţea mea”
8:49
Scandal uriaş în Atletico Madrid – Real Madrid 1-2. Xabi Alonso l-a înjurat pe Diego Simeone. De la ce a pornit totul
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”