Gigi Becali a dat lovitura! Suma uriaşă pe care a câştigat-o în doar 24 de ore - Antena Sport

Tun financiar uriaş dat de către patronul celor de la FCSB, Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera şi-a asigurat o sumă importantă în ultimele 24 de ore, după ultimele veşti pe care le-a primit de la UEFA.

FCSB a câştigat titlul pentru a doua oară consecutiv şi va reprezenta România în tururile preliminare din Champions League. E marele vis al lui Gigi Becali, calificarea în grupa de Champions League.

Gigi Becali câştigă o sumă mare de bani

Echipa lui Gigi Becali a fost cap de serie la tragerea la sorţi din primele două tururi preliminare din Champions League. Astfel, FCSB e ca şi calificată în Conference League. 3 milioane de euro sunt ca şi acontaţi de către Gigi Becali. Suma ajunge însă la 8 milioane doar dacă FCSB ajunge în grupele de Conference League. Latifundiarul din Pipera are însă ca unic obiectiv pătrunderea în grupa de Champions League.

FCSB se bate în primul tur preliminar cu semiamatorii din Andorra, Inter Club d’Escaldes. Apoi, în turul secund va juca împotriva învingătoarei din dubla dintre The New Saints (Țara Galilor) și Shkendija (Macedonia de Nord). Dacă va trece de primele două tururi din preliminariile Champions League, cum e probabil să se întâmple, FCSB are asigurat locul în grupa unică de Conference.

O înfrângere în turul 3 din Champions League, unde FCSB nu va mai fi cap de serie, ar retrograda clubul lui Becali în play-off-ul Europa League. Acolo, campioana are şansa de a merge în grupa de Europa League ceea ce înseamnă un bonus de 4,31 milioane de euro numai pentru accesul pe tabloul principal. Dacă va pierde, va ajunge în grupa de Conference şi câştigul ar fi de de 3,17 milioane.