Barcelona - Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). Primul El Clasico din 2026 se joacă în finala Supercupei Spaniei - Antena Sport

Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită.
Barcelona a jucat în semifinale împotriva lui Athletic Bilbao, echipă pe care a învins-o cu 5-0, la capătul unui meci perfect făcut de jucătorii lui Hansi Flick. De partea cealaltă, Real Madrid a avut o misiune mult mai dificilă, câştigând duelul cu Atletico Madrid cu 2-1.
Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00)
Aceasta va fi a doua întâlnire din sezonul 2025/26 dintre Barcelona şi Real Madrid. Pe 26 octombrie, Real Madrid s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-1.
Sezonul trecut, Barcelona şi Real Madrid s-au întâlnit de patru ori, iar catalanii s-au impus de fiecare dată. În finala Supercupei Spaniei din urmă cu un an, echipa lui Hansi Flick a câştigat cu 5-2.
În acest moment, Barcelona are o serie impresionantă, de 9 victorii la rând, în timp ce Real Madrid are o serie de 5 victorii consecutive.
𝐈𝐓’𝐒 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎 𝐅𝐎𝐑 𝐀 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐘 🏆🇪🇸
Barcelona and Real Madrid go head-to-head to decide who will win their first trophy of the year 🥵
The last 4 El Clásico finals in the Spanish Super Cup:
Barcelona 🏆🏆
Real Madrid 🏆🏆
𝗪𝗛𝗢’𝗩𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗚𝗢𝗧? 👀 pic.twitter.com/7kFfUrbPsQ
— 433 (@433) January 10, 2026
În această competiţie, Barcelona şi Real Madrid sunt răsplătite cu câte 6 milioane de euro, în timp ce Atletico Madrid şi Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane, doar pentru participare. Pe lângă aceste sume, câştigătoarea va mai primi 3 milioane de euro, în timp ce finalista va mai încasa 2 milioane de euro.
Kylian Mbappe, cel care a avut probleme medicale în ultima vreme, ratând meciurile cu Betis şi Atletico Madrid, s-a recuperat pentru acest meci.
Echipele probabile:
- BARCELONA (4-2-3-1): J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Raphinha, Rashford – F. Torres
Antrenor: Hans-Dieter Flick
- REAL MADRID (4-3-3): Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, G. Garcia, Vinicius Jr.
Antrenor: Xabi Alonso
