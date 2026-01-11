Barcelona - Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). Primul El Clasico din 2026 se joacă în finala Supercupei Spaniei - Antena Sport

Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită.

Barcelona a jucat în semifinale împotriva lui Athletic Bilbao, echipă pe care a învins-o cu 5-0, la capătul unui meci perfect făcut de jucătorii lui Hansi Flick. De partea cealaltă, Real Madrid a avut o misiune mult mai dificilă, câştigând duelul cu Atletico Madrid cu 2-1.

Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00)

Aceasta va fi a doua întâlnire din sezonul 2025/26 dintre Barcelona şi Real Madrid. Pe 26 octombrie, Real Madrid s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-1.

Sezonul trecut, Barcelona şi Real Madrid s-au întâlnit de patru ori, iar catalanii s-au impus de fiecare dată. În finala Supercupei Spaniei din urmă cu un an, echipa lui Hansi Flick a câştigat cu 5-2.

În acest moment, Barcelona are o serie impresionantă, de 9 victorii la rând, în timp ce Real Madrid are o serie de 5 victorii consecutive.