A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce - Antena Sport

A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce

Home | Fotbal | Fotbal extern | A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce

A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce

Publicat: 11 ianuarie 2026, 15:33

A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce

Jucătorii lui Fenerbahce / Profimedia

Dorgeles Nene îşi va aminti mult timp acest weekend din ianuarie 2026. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a jucat nu unul, ci două meciuri în doar 24 de ore. Două meciuri de mare intensitate şi, mai ales, disputate la peste 3.000 de kilometri distanţă unul de celălalt.

Prezent cu echipa sa naţională la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) în Maroc, internaţionalul malian (32 de selecţii, 9 goluri) a intrat în joc vineri la ora 18:15, în minutul 55 al sfertului de finală pierdut împotriva Senegalului, la Tanger (0-1).

Dorgeles Nene a câştigat Supercupa Turciei, la 24 de ore după ce a fost eliminat de la Cupa Africii

În loc să rumege această eliminare, malianul a luat direct un avion privat spre Istanbul, unde echipa sa, Fenerbahçe, a disputat, sâmbătă seară, Supercupa Turciei.

Şi acolo a intrat din nou în joc, de data aceasta în minutul 69 (la ora 21:15), ajutând la victoria echipei sale (2-0) împotriva formaţiei Galatasaray.

Formaţia Fenerbahce a câştigat Supercupa Turciei, sâmbătă, învingând cu scorul de 2-0 echipa Galatasaray, în finala disputată pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul. Golurile au fost marcate de Guendouzi ’28 şi Oosterwolde ’48.

În semifinale, luni şi marţi, Galatasaray a învins cu 4-1 Trabzonspor, iar Fenerbahce s-a impus cu 2-0 în faţa formaţiei Samsunspor.

Fenerbahce a încheiat pe locul 2 campionatul Turciei în 2025. Galatasaray a câştigat în sezonul 2024/2025 atât campionatul cât şi Cupa Turciei. Trabzonspor a jucat finala Cupei Turciei în 2025, iar Samsunspor a terminat campionatul pe locul 3.

