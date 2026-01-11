A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce - Antena Sport

Dorgeles Nene îşi va aminti mult timp acest weekend din ianuarie 2026. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a jucat nu unul, ci două meciuri în doar 24 de ore. Două meciuri de mare intensitate şi, mai ales, disputate la peste 3.000 de kilometri distanţă unul de celălalt.
Prezent cu echipa sa naţională la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) în Maroc, internaţionalul malian (32 de selecţii, 9 goluri) a intrat în joc vineri la ora 18:15, în minutul 55 al sfertului de finală pierdut împotriva Senegalului, la Tanger (0-1).
Dorgeles Nene a câştigat Supercupa Turciei, la 24 de ore după ce a fost eliminat de la Cupa Africii
În loc să rumege această eliminare, malianul a luat direct un avion privat spre Istanbul, unde echipa sa, Fenerbahçe, a disputat, sâmbătă seară, Supercupa Turciei.
Şi acolo a intrat din nou în joc, de data aceasta în minutul 69 (la ora 21:15), ajutând la victoria echipei sale (2-0) împotriva formaţiei Galatasaray.
⚡ 24 saat, 2 kıta, 2 maç: Dorgeles Nene
🟡🔵 Fenerbahçe’nin Malili yıldızı AFCON’dan ayağının tozuyla geldi, Turkcell Süper Kupa finalinde sahaya çıktı!
🗓️ 09 Ocak ⏰ 19.00 – Senegal x Mali
🗓️ 10 Ocak ⏰ 18.45 – Galatasaray x Fenerbahçe pic.twitter.com/nR3t4wbupc
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 11, 2026
Formaţia Fenerbahce a câştigat Supercupa Turciei, sâmbătă, învingând cu scorul de 2-0 echipa Galatasaray, în finala disputată pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul. Golurile au fost marcate de Guendouzi ’28 şi Oosterwolde ’48.
În semifinale, luni şi marţi, Galatasaray a învins cu 4-1 Trabzonspor, iar Fenerbahce s-a impus cu 2-0 în faţa formaţiei Samsunspor.
Fenerbahce a încheiat pe locul 2 campionatul Turciei în 2025. Galatasaray a câştigat în sezonul 2024/2025 atât campionatul cât şi Cupa Turciei. Trabzonspor a jucat finala Cupei Turciei în 2025, iar Samsunspor a terminat campionatul pe locul 3.
- Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal
- Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). Primul El Clasico din 2026 se joacă în finala Supercupei Spaniei
- Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes
- Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo”
- A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul