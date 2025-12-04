Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia” nemților - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia” nemților

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 17:22

Spotify Camp Nou / Profimedia

Barcelona va reveni marți în UEFA Champions League și va primi pe teren propriu vizita celor de la Eintracht Frankfurt. Conducerea catalanilor vrea să preîntâmpine situația din 2022, când nu mai puțin de 30.000 de suporteri ai nemților au fost pe Camp Nou.

Concret, la jocul din Liga Campionilor biletele vor putea fi cumpărate doar de către abonați. Oficialii clubului au catalogat meciul drept unul „cu risc ridicat”.

Conducerea Barcelonei „blochează” accesul fanilor nemți pe Camp Nou

Barcelona a revenit de puțin timp pe Camp Nou, însă renovarea stadionului nu a fost finalizată în proporție de 100%. Sunt anumite sectoare ale arenei unde accesul fanilor încă nu este permis, motiv pentru care acesta nu funcționează la capacitatea sa maximă.

În următorul joc din UEFA Champions League, catalanii vor primi vizita celor de la Eintracht Frankfurt, iar oficialii clubului vor să „blocheze” accesul fanilor nemți, care au „invadat” Camp Nou în anul 2022, când au fost aproximativ 30.000.

Conducerea s-a gândit la o soluție și a transmis că doar abonații vor avea acces să-și cumpere bilete pentru jocul de marți, din etapa a 6-a a fazei principale din Liga Campionilor.

