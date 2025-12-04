Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu

Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu

Viviana Moraru Publicat: 4 decembrie 2025, 16:39

Comentarii
Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu

Lando Norris și Oscar Piastri/ Profimedia

Lando Norris și Oscar Piastri au oferit declarații despre ordinele de echipă de la McLaren, înaintea cursei decisive pentru titlul mondial. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi sâmbătă, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele favorit să câștige trofeul este Lando Norris, cel care are un avans de 16 puncte față de Max Verstappen, pilotul clasat pe locul secund. Pe trei este Oscar Piastri, la o distanță de 16 puncte față de coechipierul de la McLaren. 

Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi 

Întrebat cum ar reacționa dacă șefii de la McLaren l-ar prefera pe Oscar Piastri, Lando Norris a oferit un răspuns ferm. Britanicul a transmis că ar fi dispus să se dea la o parte în favoarea coechipierului său, însă nu va fi cazul, deoarece nu se ia în calcul un astfel de scenariu în cadrul echipei. 

„Nu, nu am vorbit despre așa ceva. Să fiu sincer, mi-ar plăcea la nebunie, dar nu aș cere așa ceva. Depinde de Oscar dacă ar accepta, nu ține neapărat de mine. 

La fel și viceversa. Personal, cred că aș accepta (n.r. ordinele echipei), pentru că pur și simplu așa sunt eu. Dar nu depinde de mine și nu voi cere așa ceva. 

Reclamă
Reclamă

Nu vreau să cer așa ceva pentru că nu cred că este neapărat corect. Dacă Max va câștiga, ei bine, asta e – Felicitări lui și ne vedem la anul. Nu ar schimba nimic, nu mi-ar schimba viața. El ar merita să câștige mai mult decât noi”, a declarat Lando Norris, conform autosport.com, înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi. 

Totodată, și Oscar Piastri a oferit declarații despre un scenariu în care Lando Norris ar fi preferat de oficialii de la McLaren în ultima etapă a sezonului. Britanicul are nevoie să încheie cursa pe podium pentru a se încununa, în premieră, campion mondial în Formula 1. 

„Nu este ceva ce am discutat. Nu știu ce să răspund, până voi ști care sunt așteptările de la mine. 

Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de războiMedvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
Reclamă

În urma a ceea ce s-a întâmplat în Qatar, am mare încredere că mă pot descurca excelent. Evident, am nevoie să se întâmple destul de multe lucruri pentru a ieși campion, dar mă voi asigura că voi fi în locul potrivit la momentul potrivit și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat și Oscar Piastri. 

Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi: 

  1. Lando Norris – 408 puncte 
  2. Max Verstappen – 396 puncte
  3. Oscar Piastri – 392 puncte
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
Fanatik.ro
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
17:47
Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: „Sosirea lui se apropie”
17:22
Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia” nemților
17:21
„Cum ai ajuns la FCSB?” Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana
17:01
Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani
16:43
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 decembrie
16:43
Lionel Messi a numit cel mai bun antrenor din cariera sa: „Este unic”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 5 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 6 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz