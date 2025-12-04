Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu - Antena Sport

Lando Norris și Oscar Piastri au oferit declarații despre ordinele de echipă de la McLaren, înaintea cursei decisive pentru titlul mondial. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi sâmbătă, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Marele favorit să câștige trofeul este Lando Norris, cel care are un avans de 16 puncte față de Max Verstappen, pilotul clasat pe locul secund. Pe trei este Oscar Piastri, la o distanță de 16 puncte față de coechipierul de la McLaren.

Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi

Întrebat cum ar reacționa dacă șefii de la McLaren l-ar prefera pe Oscar Piastri, Lando Norris a oferit un răspuns ferm. Britanicul a transmis că ar fi dispus să se dea la o parte în favoarea coechipierului său, însă nu va fi cazul, deoarece nu se ia în calcul un astfel de scenariu în cadrul echipei.

„Nu, nu am vorbit despre așa ceva. Să fiu sincer, mi-ar plăcea la nebunie, dar nu aș cere așa ceva. Depinde de Oscar dacă ar accepta, nu ține neapărat de mine.

La fel și viceversa. Personal, cred că aș accepta (n.r. ordinele echipei), pentru că pur și simplu așa sunt eu. Dar nu depinde de mine și nu voi cere așa ceva.