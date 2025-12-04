Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea cursei decisive pentru titlu - Antena Sport

Lando Norris și Oscar Piastri au oferit declarații despre ordinele de echipă de la McLaren, înaintea cursei decisive pentru titlul mondial. Cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi va fi sâmbătă, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Marele favorit să câștige trofeul este Lando Norris, cel care are un avans de 16 puncte față de Max Verstappen, pilotul clasat pe locul secund. Pe trei este Oscar Piastri, la o distanță de 16 puncte față de coechipierul de la McLaren.
Lando Norris și Oscar Piastri, reacții ferme despre ordinele de echipă de la McLaren înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi
Întrebat cum ar reacționa dacă șefii de la McLaren l-ar prefera pe Oscar Piastri, Lando Norris a oferit un răspuns ferm. Britanicul a transmis că ar fi dispus să se dea la o parte în favoarea coechipierului său, însă nu va fi cazul, deoarece nu se ia în calcul un astfel de scenariu în cadrul echipei.
„Nu, nu am vorbit despre așa ceva. Să fiu sincer, mi-ar plăcea la nebunie, dar nu aș cere așa ceva. Depinde de Oscar dacă ar accepta, nu ține neapărat de mine.
La fel și viceversa. Personal, cred că aș accepta (n.r. ordinele echipei), pentru că pur și simplu așa sunt eu. Dar nu depinde de mine și nu voi cere așa ceva.
Nu vreau să cer așa ceva pentru că nu cred că este neapărat corect. Dacă Max va câștiga, ei bine, asta e – Felicitări lui și ne vedem la anul. Nu ar schimba nimic, nu mi-ar schimba viața. El ar merita să câștige mai mult decât noi”, a declarat Lando Norris, conform autosport.com, înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi.
Totodată, și Oscar Piastri a oferit declarații despre un scenariu în care Lando Norris ar fi preferat de oficialii de la McLaren în ultima etapă a sezonului. Britanicul are nevoie să încheie cursa pe podium pentru a se încununa, în premieră, campion mondial în Formula 1.
„Nu este ceva ce am discutat. Nu știu ce să răspund, până voi ști care sunt așteptările de la mine.
În urma a ceea ce s-a întâmplat în Qatar, am mare încredere că mă pot descurca excelent. Evident, am nevoie să se întâmple destul de multe lucruri pentru a ieși campion, dar mă voi asigura că voi fi în locul potrivit la momentul potrivit și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat și Oscar Piastri.
Clasamentul piloților înainte de Marele Premiu din Abu Dhabi:
- Lando Norris – 408 puncte
- Max Verstappen – 396 puncte
- Oscar Piastri – 392 puncte
- Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1
- Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren
- Grand Prix, ediția 36: Cătălin Ghigea a analizat Marele Premiu din Qatar și lupta la titlu
- McLaren sau Red Bull? Cine e avantajat la Abu Dhabi? Analiza lui Adrian Georgescu
- Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026