S-a stabilit cine va arbitra Dinamo - Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon - Antena Sport

S-a stabilit cine va arbitra Dinamo - Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon

Liga 1

S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 17:51

S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon

Marian Barbu într-un meci al Rapidului / SPORT PICTURES

Dinamo București – Rapid va fi capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida de pe Arena Națională va aduce în tribune peste 30.000 de spectatori, ținând cont de ritmul alert în care se vând biletele.

Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor a luat decizia de a-l delega la centru pe arbitrul Marian Barbu, cel care a condus și disputa dintre Universitatea Cluj și CFR, încheiată cu scorul de 2-2.

Marian Barbu, delegat la Dinamo – Rapid

Dinamo și Rapid vor da piept duminică în cel mai tare meci al rundei a 13-a din Liga 1. Disputa va avea loc pe cel mai mare stadion al țării, iar fanii celor două formații s-au mobilizat serios, cumpărând peste 25.000 de bilete.

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat delegările pentru această etapă, iar surpriza vine chiar de la acest meci. Deși mulți s-ar fi așteptat ca disputa să fie condusă de Istvan Kovacs, centralul din Carei nu a fost repartizat la niciun joc.

Marian Barbu va fi cel care va arbitra partida de pe Arena Națională. El a arbitrat ultima oară derby-ul Clujului, dar a fost delegat la centru și la Supercupa României, câștigată de FCSB.

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

