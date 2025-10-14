Radu Drăguşin ar avea zilele numărate la Tottenham. De ce englezii vor să-l împrumute urgent - Antena Sport

Situaţia lui Radu Drăguşin la Tottenham este neclară, iar presa din Anglia vorbeşte din ce în ce mai des de un împrumut al românului.

Radu Drăgușin a suferit în ianuarie o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. El a fost convocat şi de Mircea Lucescu iniţial pentru meciurile cu Republica Moldova, 2-1, și Austria, 1-0, din octombrie, dar în cele din urmă a renunţat la idee după ce s-a consultat cu medicul formaţiei engleze.

Într-un interviu pentru Tottenham News, Bryan King, fost scouter al clubului englez, crede că Drăgușin va fi împrumutat.

„Cred că Tottenham va dori să-l împrumute undeva și să-i verifice forma fizică fără ca el să pună presiune pe echipă. Spurs ar risca cu cineva care a fost accidentat pe termen lung și poate ar fi bine pentru ei să-l vadă evoluând la un alt club, fie în Premier League, fie în Europa. Cred că ar putea încerca să-l împrumute în ianuarie pentru a vedea cum stă cu forma fizică și l-ar putea readuce oricând dacă arată bine. Ce trebuie să facă acum este să-și dovedească forma fizică. Pentru asta, are nevoie de mai mult decât fotbalul de la echipa secundă”, potrivit tottenhamhotspursnews.com.

E dorit şi de Cristi Chivu la Inter

Presa din Italia a scris recent că fundașul central român Radu Drăgușin ar urma să ajungă la Inter Milano, în iarnă, dar încă nu se ştie sub ce formă: transfer sau împrumut. Italienii susţin că numele lui Radu Drăguşin este pe lista lui Inter de multă vreme. Fotbalistul a fost monitorizat intens încă din perioada în care acesta evolua pentru Juventus Torino și Genoa.