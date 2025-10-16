Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: "Nu a făcut bine echipei naţionale". Principalul reproş adus lui "Il Luce" - Antena Sport

Ionuţ Lupescu este de părere că Mircea Lucescu, selecţionerul României, ar trebui să aducă mai multă linişte în jurul echipei naţionale. În ultimele luni, “Il Luce” a ridicat mai multe semne de întrebare în legătură cu viitorul său, mai ales după remiza din Cipru, acolo unde tricolorii au condus cu 2-0.

După victoria obţinută în faţa Austriei în mod dramatic, în minutul 90+5, Mircea Lucescu şi-a schimbat discursul şi a dat de înţeles că va rămâne şi pentru baraj, asta după ce a recunoscut că a promis că va pleca, dacă nu va califica direct România la World Cup 2026.

Ionuţ Lupescu l-a criticat pe Mircea Lucescu: “Dacă ar fi vrut să se retragă, trebuia să se retragă după Nations League și cu asta basta”

Ionuţ Lupescu este de părere că Mircea Lucescu ar trebui să îşi ducă mandatul până la capăt, dar crede că discuţiile legate de viitorul selecţionerului au făcut mai mult rău naţionalei.

De asemenea, “Kaiserul” a spus că Lucescu ar fi trebuit să plece după campania de Nations League, dacă ar fi vrut cu adevărat să se retragă, ţinând cont de diferenţele dintre campania de toamna trecută şi preliminariile World Cup 2026:

“Eu cred că toată discuția cu plec, nu plec, nu au făcut bine echipei naționale și nu a avut liniștea pe care trebuia să o aibă. Eu cred că dacă tot a vrut să vină la echipa națională, atunci ar trebui să rămână până la capăt, chiar dacă se califică sau nu.