Florida Panthers - Buffalo Sabres LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Vancouver Canucks - Washington Capitals se joacă duminică (19:30) - Antena Sport

Meciurile din NHL continuă LIVE în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 20:00, Florida Panthers, campioana en-titre, joacă pe terenul rivalei de divizie, Buffalo Sabres. Duminică, de la ora 19:30, în Capital One Arena din D.C., Washington Capitals primeşte vizita celor de la Vancouver Canucks.

Fiind rivale de divizie, Florida şi Buffalo s-au întâlnit de patru ori. Sabres au câştigat prima întâlnire, după care Panthers s-a impus în următoarele trei dueluri. În ultimul, echipa lui Paul Maurice a avut nevoie de lovituri de departajare.

Florida Panthers – Buffalo Sabres şi Vancouver Canucks – Washington Capitals LIVE VIDEO

În ceea ce priveşte meciul dintre Canucks şi Capitals, acesta face parte dintr-un road-trip lung al formaţiei din Vancouver. Meciurile din deplasare încep la Dallas şi continuă cu Chicago, Washington, Pittsburgh şi Nashville, urmând să revină în Rogers Arena abia pe 24 octombrie.

Sezonul trecut, ambele echipe s-au impus cu 2-1 pe teren propriu, în două meciuri disputate în ianuarie anul acesta. Dacă Washington a avut nevoie de prelungiri pentru a marca golul victoriei, Canucks a obţinut victoria în timp regulamentar.

