(P) Cum să folosești Siri pentru a economisi timp în fiecare zi - Antena Sport

Te-ai întrebat cât timp consumi zilnic doar pentru a scrie mesaje, a seta alarme sau a căuta rapid o informație pe telefon? Dacă folosești un iPhone, Siri, asistentul vocal Apple, te poate ajuta să câștigi minute prețioase și să gestionezi mai ușor activitățile zilnice. În acest ghid, vei descoperi cum poți activa Siri, ce comenzi îți accelerează rutina și cum îți personalizezi experiența pentru nevoile tale. Am adăugat exemple concrete, sfaturi pentru eficiență și recomandări pentru folosirea Siri pe modelele de ultimă generație.

Activează Siri și configurează-l după nevoi

1. Pornește funcția „Hei Siri”

Folosești deja un iPhone 17 Pro Max? Atunci Siri este aici pentru tine! Deschide aplicația Setări, apoi mergi la Siri și Căutare. Urmează instrucțiunile pentru a activa ascultarea constantă prin comanda vocală. Astfel, poți folosi Siri fără să atingi telefonul. Completează activarea cu opțiunea „Permite când este blocat”, ca să accesezi Siri chiar dacă ecranul rămâne oprit.

2. Testează setarea Introducere cu text

Dacă nu vrei să folosești vocea într-un spațiu public, activează și introducerea prin text pentru Siri. Găsești opțiunea tot în meniul de configurare Siri. Alege fraze scurte și clare, iar dacă observi că Siri nu te înțelege în cazul comenzilor vocale, verifică starea microfonului telefonului.

3. Personalizează pronunția și contactele

Pentru ca Siri să recunoască și să pronunțe corect numele din agenda ta, folosește comanda „Siri, învață cum să pronunți [nume]”. Astfel, când dictezi mesaje sau apelezi numere, rezultatele devin mai precise.

Gestionează sarcinile zilnice cu Siri, fără să atingi ecranul

Siri reduce efortul în organizarea rutinei, mai ales când folosești comenzile vocale pentru activitățile repetate: