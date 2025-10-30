Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) a fost de-a lungul timpului cel mai bogat român din topul Forbes, dar ierarhia s-a schimbat în ultimul an, în care doi miliardari şi-au dublat averea şi l-au depăşit pe fostul jucător de tenis.
Este vorba de Ion Stoica (61 de ani) și Matei Zaharia (41 de ani), care în 2024 aveau o avere de 1.2 miliarde de dolari, iar la ultimul update al Forbes, de pe 30 octombrie, au ajuns să aibă o avere estimată la 2.5 miliarde de dolari, faţă de cea de 2.3 miliarde a lui Ţiriac.
Ion Stoica și Matei Zaharia, românii care şi-au dublat averea într-un an
Ion Stoica și Matei Zaharia sunt co-fondatorii unei companii globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, Databricks. Aceştia se află pe locul 1462 printre miliardarii lumii.
Valoarea de piaţă a afacerii celor doi a fost estimată la 62 de miliarde de dolari. Niciunul dintre cei doi afacerişti nu locuieşte în România, Stoica fiind în SUA, în California, iar Zaharia locuind în Canada.
Marele regret al lui Ion Ţiriac
Ion Ţiriac a mărturisit că ce a construit în viaţă a făcut cu mari sacrificii. Miliardarul român a dezvăluit că a fost nevoit să îşi neglijeze familia pentru a se ocupa cum trebuia de afaceri.
„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!
Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin.
Nu! Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită! Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Țiriac în podcastul Școala Sportivă.
