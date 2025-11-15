Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl - Antena Sport

Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl se află printre investitorii care au depus oferte pentru preluarea magazinelor Carrefour din România. Carrefour are în plan să se retragă din mai multe ţări, printre care şi România.

Potrivit Forbes, cei doi au o avere totală de 3.6 miliarde de dolari. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce averea fratelui său, Adrian, este estimată la 1.4 miliarde de dolari.

Fraţii Pavăl încearcă să preia magazinele Carrefour

Potrivit profit.ro, fraţii Pavăl “se luptă” pentru preluarea magazinelor Carrefour din România cu Zabka şi cu Auchan. Dacă oferta lor va fi acceptată, fraţii Pavăl vor pătrunde prima oară în domeniul retailului alimentar.

Fraţii Pavăl au investit puternic în imobiliare şi în alte domenii banii câştigaţi cu lanţul de magazine de succes Dedeman.

Carrefour România a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 12.5 miliarde de lei (circa 2.5 miliarde de euro). Carrefour România a avut un profit de circa 52.5 milioane lei (circa 10 milioane de euro). La sfârşitul lui 2024 compania avea peste 10.000 de angajaţi.