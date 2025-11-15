Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl - Antena Sport

Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl se află printre investitorii care au depus oferte pentru preluarea magazinelor Carrefour din România. Carrefour are în plan să se retragă din mai multe ţări, printre care şi România.
Potrivit Forbes, cei doi au o avere totală de 3.6 miliarde de dolari. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce averea fratelui său, Adrian, este estimată la 1.4 miliarde de dolari.
Fraţii Pavăl încearcă să preia magazinele Carrefour
Potrivit profit.ro, fraţii Pavăl “se luptă” pentru preluarea magazinelor Carrefour din România cu Zabka şi cu Auchan. Dacă oferta lor va fi acceptată, fraţii Pavăl vor pătrunde prima oară în domeniul retailului alimentar.
Fraţii Pavăl au investit puternic în imobiliare şi în alte domenii banii câştigaţi cu lanţul de magazine de succes Dedeman.
Carrefour România a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 12.5 miliarde de lei (circa 2.5 miliarde de euro). Carrefour România a avut un profit de circa 52.5 milioane lei (circa 10 milioane de euro). La sfârşitul lui 2024 compania avea peste 10.000 de angajaţi.
Fraţii Pavăl au investit şi în fotbal, la FC Bacău
Fraţii Pavăl s-au implicat financiar şi în echipa de fotbal FC Bacău, care e din oraşul lor natal. Sezonul trecut FC Bacău a promovat în liga a 2-a, dar în acest sezon rezultatele întârzie să apară.
După 13 meciuri jucate în liga a 2-a, FC Bacău e doar pe locul 14, cu 13 puncte.
Gigi Becali recunoştea că se teme de fraţii Pavăl în fotbal, având în vedere puterea financiară a acestora. În condiţiile în care se vehicula atunci o posibilă implicare a fraţilor Pavăl alături de Dan Şucu la Genoa, Becali spunea că nu crede în această variantă.
“Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.
- Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Imaginile cu care şi-a luat fanii prin surprindere
- (P) Cum ar putea arăta sloturile online dedicate pasionaților de sport în 2050
- Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
- Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
- (P) Alimentația sportivilor moderni: între performanță, proteine și echilibru