Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl - Antena Sport

Home | Diverse | Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl
Foto

Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl

Publicat: 15 noiembrie 2025, 17:17

Comentarii
Lovitura de miliarde de euro pe care o încearcă proprietarii Dedeman, fraţii Pavăl
galerie foto Galerie (5)

Proprietarii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl

Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl se află printre investitorii care au depus oferte pentru preluarea magazinelor Carrefour din România. Carrefour are în plan să se retragă din mai multe ţări, printre care şi România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Forbes, cei doi au o avere totală de 3.6 miliarde de dolari. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce averea fratelui său, Adrian, este estimată la 1.4 miliarde de dolari.

Fraţii Pavăl încearcă să preia magazinele Carrefour

Potrivit profit.ro, fraţii Pavăl “se luptă” pentru preluarea magazinelor Carrefour din România cu Zabka şi cu Auchan. Dacă oferta lor va fi acceptată, fraţii Pavăl vor pătrunde prima oară în domeniul retailului alimentar.

Fraţii Pavăl au investit puternic în imobiliare şi în alte domenii banii câştigaţi cu lanţul de magazine de succes Dedeman.

Carrefour România a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 12.5 miliarde de lei (circa 2.5 miliarde de euro). Carrefour România a avut un profit de circa 52.5 milioane lei (circa 10 milioane de euro). La sfârşitul lui 2024 compania avea peste 10.000 de angajaţi.

Reclamă
Reclamă

Fraţii Pavăl au investit şi în fotbal, la FC Bacău

Fraţii Pavăl s-au implicat financiar şi în echipa de fotbal FC Bacău, care e din oraşul lor natal. Sezonul trecut FC Bacău a promovat în liga a 2-a, dar în acest sezon rezultatele întârzie să apară.

După 13 meciuri jucate în liga a 2-a, FC Bacău e doar pe locul 14, cu 13 puncte.

Gigi Becali recunoştea că se teme de fraţii Pavăl în fotbal, având în vedere puterea financiară a acestora. În condiţiile în care se vehicula atunci o posibilă implicare a fraţilor Pavăl alături de Dan Şucu la Genoa, Becali spunea că nu crede în această variantă.

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă

“Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.

 

+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
17:10
Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși”
16:58
Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia
16:50
LIVE SCOREKazahstan – Belgia 1-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială. “Dracii roșii” restabilesc egalitatea
16:47
Ralf Rangnick, interes 0 față de declarațiile lui Mircea Lucescu. Ce a putut spune înainte de Cipru – Austria
16:30
EXCLUSIVMăsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF
16:30
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026. Câți suporteri vor asista
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și