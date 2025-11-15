Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: "Acesta a fost punctul de cotitură" - Antena Sport

Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A. Jurnaliştii din Italia i-au analizat pe nerazzurri şi au avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român.

Concret, italienii susţin că Cristi Chivu le-a redat jucătorilor lui Inter încredere în forţele proprii, încredere care a fost puternic afectată după finalul sezonului trecut. Formaţia de pe Meazza a pierdut finala Champions League cu PSG, scor 0-5, cât şi titlul în Serie A în faţa celor de la Napoli.

Numit în vară pe banca lui Inter, după plecarea lui Simone Inzaghi, Cristi Chivu a reuşit să schimbe mentalitatea jucătorilor săi şi să le ofere încredere acestora. Italienii au subliniat că meritele românului sunt evidente, echipa având un nou suflu sub comanda sa.

“Antrenorului îi place să evidenţieze meritele jucătorilor lui, care l-au acceptat imediat. Punctul de cotitură, din punct de vedere psihologic, este din ce în ce mai evident.

Nerazzurrii sunt din nou 100% convinşi de abilităţile lor, fapt care a fost un avantaj în ultimii ani. Nimeni, înfara de cei care nu o susţin pe Inter, nu vrea să-l prezinte pe Chivu ca pe un sfânt. Dar munca lui e evidentă în acest sens: echipa intra întotdeauna pe teren cu scopul de a domina”, au transmis italienii de la tuttomercatoweb.com.