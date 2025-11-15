Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino - Antena Sport

Închide meniul
Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino

Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino

Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino

Publicat: 15 noiembrie 2025, 15:11

Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino

Turneul Campionilor de la Torino / Profimedia

Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vor încasa câte un cec în valoare de 155.000 de dolari fără să joace niciun meci la competiţia de final de sezon din circuitul masculin de tenis (ATP), informează Tennis World.

Cei opt tenismeni care au disputat câte trei partide în faza grupelor la ATP Finals 2025 vor primi câte 331.000 de dolari (aproximativ 285.000 de euro).

Casper Ruud şi Alexander Bublik primesc 155.000 de dolari fără să joace la Turneul Campionilor

Câştigători semifinalelor vor încasa câte 1.183.000 de dolari (aproximativ 1.017.000 euro), în timp ce câştigătorul finalei va fi recompensat cu un cec de 2.367.000 de dolari (aproximativ 2.036.000 euro).

În total, câştigătorul Turneului Campionilor poate primi 5.071.000 de dolari dacă nu va pierde niciun meci. Spaniolul Carlos Alcaraz şi italianul Jannik Sinner, primii doi jucători ai lumii, sunt singurii care s-au calificat în semifinale după ce au câştigat toate cele trei meciuri disputate în faza grupelor.

Alcaraz, numărul unu mondial, îl va înfrunta sâmbătă în penultimul act pe canadianul Felix Auger-Aliassime (nr.8), în timp ce Sinner (nr.2) va juca împotriva australianului Alex de Minaur (nr.8).

Ediţia 2025 a Turneului Campionilor, care are loc la Inalpi Arena din Torino, este dotată cu premii record în valoare totală de 15,5 milioane de dolari şi se va încheia duminică.

