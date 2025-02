Magnatul român care le-a cerut socrilor o maşină şi o sumă de bani pentru a da drumul unei afaceri a ajuns acum la fel de bogat ca Ion Ţiriac - Antena Sport

Dragoş Pavăl, fondator al lanţului de magazine Dedeman, alături de fratele său, Adrian Pavăl, are o poveste de film, pornită dintr-o familie cu opt copii, şase băieţi şi două fete. Cei doi au ajuns acum printre cei şase miliardari români, cu o avere asemănătoare cu a lui Ion Ţiriac.

În 1992, fraţii Pavăl, care au fost asociaţi în ultimii ani cu mai multe investiţii în fotbalul românesc, au deschis primul magazin din Bacău. Pentru a da drumul afacerii care ulterior a atins un succes uriaş, Dragoş Pavăl le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break. De partea cealaltă, Adrian Pavăl a pus la bătaie 10.000 de mărci germane.

Povestea de succes a fraţilor Pavăl

Ultimul top publicat de forbes.com, îi găseşte pe cei doi fraţi printre cei mai bogaţi români. Dragoş Pavăl are o avere de 1.9 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl are o avere estimată la „doar” 1.3 miliarde de dolari. Ion Ţiriac are 2 miliarde de dolari.

Pentru fraţii Pavăl, totul a început după ce au ajuns la Facultatea de Matematică din Iaşi. Din păcate, familia nu avea posibilitatea de a-şi trimite şi restul de fraţi la studii. Acest sacrificiu a fost răsplătit ulterior de cei doi, ceilalţi fraţi fiind angajaţi la firmă.

Dragoş Pavăl: „Norocul nostru a fost să avem părinți înțelepți”

„Nici azi nu știu ce a fost în capul meu de am plecat atât de departe, mai ales că părinților le-a fost foarte greu să mă întrețină. Dar poate că așa a fost să fie, să-mi iau viața în mâini de la 14 ani. Părinții mei sunt oameni simpli, de la țară.