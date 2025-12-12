"Am pierdut două puncte". Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 12 decembrie 2025, 9:16

Am pierdut două puncte. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90

Răzvan Lucescu / Profimedia

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a remizat cu Ludogorets, scor 3-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Echipa antrenorului român a reuşit să egaleze şi să stabilească scorul final în minutul 90, atunci când Anestis Mythou a marcat.

PAOK a condus cu 2-1, însă Ludogorets a revenit şi a întors rezultatul, conducând cu 3-2. Grecii au avut emoţii şi pe final, după golul lui Mythou, reuşita fiind analizată timp de cinci minute de VAR. În cele din urmă, arbitrul meciului, Horaţiu Feşnic, le-a validat reuşita elevilor lui Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, reacţie fermă după Ludogorets – PAOK 3-3

Răzvan Lucescu a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria în duelul cu bulgarii. Antrenorul român a subliniat faptul că PAOK a ratat ocazii uriaşe în partida cu Ludogorets, mărturisind că elevii săi ar fi trebuit să profite de şansele create.

“Am pierdut două puncte, dar având în vedere cum a decurs meciul, punctul pe care l-am obținut a fost foarte important. A fost o săptămână dificilă, cu trei meciuri grele. Am întâlnit o echipă de calitate, care ne-a presat, dar am luptat și, deși am căzut, ne-am ridicat în ultimele zece minute.

Meciul a fost de partea noastră. Am ratat ocazii importante nu doar la finalul meciului, ci și pe parcursul acestuia. Rezultatele în fotbal sunt judecate după ’episoadele’ din timpul meciului. Acestea nu au fost de partea noastră. Ar fi fost altfel dacă am fi profitat de ocazii”, a declarat Răzvan Lucescu, după Ludogorets – PAOK 3-3, conform presei din Grecia.

În ultimele două etape din grupa de Europa League, PAOK le va mai întâlnit pe Betis, pe teren propriu, şi pe Lyon, în deplasare. Trupa lui Răzvan Lucescu are 9 puncte, după şase meciuri jucate, fiind pe locul 18, loc direct calificabil în play-off.

