"Amatori". Olandezii au reacţionat după ce Feyenoord a pierdut incredibil cu FCSB în Europa League - Antena Sport

Presa din Olanda a oferit o reacţie dură după ce FCSB a învinsă pe Feyenoord, scor 4-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Olandezii i-au taxat pe elevii lui Robin Van Persie după eşecul dramatic suferit pe Arena Naţională.
Feyenoord a condus cu 3-1, însă campioana a avut o revenire fabuloasă. Mamadou Thiam a egalat în minutul 87, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei în minutul 90+5.
Reacţia presei din Olanda după FCSB – Feyenoord 4-3
Olandezii au subliniat faptul că Feyenoord este ca şi eliminată din grupa de Europa League, după eşecul cu FCSB. Trupa lui Van Persie a rămas cu trei puncte, după şase meciuri disputate.
Totodată, jurnaliştii olandezi au transmis că maniera în care Feyenoord a pierdut cu FCSB este “specifică amatorilor”, subliniind că echipa lui Robin Van Persie s-a prăbuşit după ce Mihai Toma a marcat pentru 2-3, în minutul 54.
“Feyenoord a pus în scenă o prestație scandaloasă în Europa League joi seară. Chiar dacă echipa din Rotterdam conducea cu 3-1, FCSB din România a câștigat 4-3. Echipa lui Robin van Persie a căzut complet într-o manieră amatoristică.
Părea că echipa din Rotterdam era într-o poziție bună după pauză. Nu s-au putut bucura mult pentru că la trei minute după golul lui Sauer, Mihai Toma a redus din diferență. A fost o temă recurentă pentru Feyenoord, iar echipa a început să slăbească din ce în ce mai mult. Scorul s-a făcut 3-3 în minutul 87 după ce atacantul Mamadou Thiam a găsit poarta.
Pentru a face lucrurile și mai rele, Florin Tănase a marcat golul de 4-3 în ultimul minut. Cu acest gol, echipa din Rotterdam a abandonat victoria complet într-o manieră specifică amatorilor”, au notat jurnaliştii olandezi de la sportsnieuws.nl, după FCSB – Feyenoord 4-3.
FCSB a obţinut a doua victorie în grupa de Europa League, după cea din prima etapă cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. În ultimele două etape rămase de disputat în grupă, campioana se va duela cu Dinamo Zagreb, în deplasare, şi cu Fenerbahce, pe teren propriu, ambele partide urmând să se dispute la începutul lui 2026.
