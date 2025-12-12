"Amatori". Olandezii au reacţionat după ce Feyenoord a pierdut incredibil cu FCSB în Europa League - Antena Sport

Presa din Olanda a oferit o reacţie dură după ce FCSB a învinsă pe Feyenoord, scor 4-3, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Olandezii i-au taxat pe elevii lui Robin Van Persie după eşecul dramatic suferit pe Arena Naţională.

Feyenoord a condus cu 3-1, însă campioana a avut o revenire fabuloasă. Mamadou Thiam a egalat în minutul 87, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei în minutul 90+5.

Reacţia presei din Olanda după FCSB – Feyenoord 4-3

Olandezii au subliniat faptul că Feyenoord este ca şi eliminată din grupa de Europa League, după eşecul cu FCSB. Trupa lui Van Persie a rămas cu trei puncte, după şase meciuri disputate.

Totodată, jurnaliştii olandezi au transmis că maniera în care Feyenoord a pierdut cu FCSB este “specifică amatorilor”, subliniind că echipa lui Robin Van Persie s-a prăbuşit după ce Mihai Toma a marcat pentru 2-3, în minutul 54.

“Feyenoord a pus în scenă o prestație scandaloasă în Europa League joi seară. Chiar dacă echipa din Rotterdam conducea cu 3-1, FCSB din România a câștigat 4-3. Echipa lui Robin van Persie a căzut complet într-o manieră amatoristică.