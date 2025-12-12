Cum arată șansele de calificare ale FCSB-ului în "primăvara" Europa League? Efectul victoriei cu Feyenoord - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie dramatică în Europa League contra lui Feyenoord, scor 4-3, iar șansele de calificare ale roș-albaștrilor în barajul pentru optimi au crescut procentual. În urma succesului fantastic de pe Arena Națională, trupa lui Elias Charalambous a ajuns pe lista cluburilor cu cel mai mare salt în ceea ce privește probabilitatea de a ajunge în “primăvara” Europa League.
FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.
Cum au crescut șansele de calificare ale FCSB-ului după meciul cu Feyenoord?
În urma victoriei dramatice, FCSB a ajuns la șanse de 22% de calificare în barajul pentru optimi din Europa League, potrivit celor de la Football Meets Data. În continuare, roș-albaștrii se află sub linia care asigură o poziție în fazele eliminatorii, ultimul loc în acest sens fiind ocupat de Celtic, care are 62% șanse de calificare, drept comparație.
[🟠 UEL race for Top 8/24 – as of 12 Dec]
🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇵🇹 Braga
📉 OUT: 🇩🇪 Stuttgart
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇨🇭 Young Boys
📉 OUT: 🇨🇭 Basel
👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/ftJZEWEFWQ
— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 12, 2025
Deși FCSB este în continuare departe de o calificare nesperată în “primăvara” Europa League, echipa se poate bucura după succesul cu Feyenoord și pentru că este una dintre formațiile ale căror șanse de calificare au crescut cel mai mult. Procentul pus în dreptul echipei din România a avut un plus de +14%, pe prima poziție în ierarhia acestor salturi aflându-se fosta adversară a roș-albaștrilor, Young Boys Berna, cu o creștere de +44%.
📈 🇨🇭 Young Boys are gigantic winners of MD6, adding +44% to their Top 24 chances!
📈 🇷🇸 Crvena zvezda also with a huge boost of +21%!
📉 🇳🇱 Feyenoord and 🇦🇹 Sturm with very harmful losses.
👉 Full probabilities and scenarios for Top 8/24 available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/X21maKNTGj
— Football Meets Data (@fmeetsdata) December 11, 2025
În urma victoriei din Europa League, FCSB rămâne cu șanse de calificare în fazele eliminatorii Europa League, care sunt însă destul de mici. Cu 6 puncte adunate după tot atâtea etape, roș-albaștrii sunt pe locul 27, la unul distanță de cel care asigură prezența în barajul pentru optimi. Din ultimele două meciuri, cele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, FCSB ar trebui să obțină minim patru puncte și nici atunci nu ar fi sigură de calificare.
În ceea ce privește șansele de calificare ale Universității Craiova, acestea nu s-au modificat aproape deloc față de cum arătau după etapa trecută. Oltenii au o probabilitate de a ajunge în barajul pentru optimi Conference League de 96% după eșecul cu Sparta Praga, în contextul în care după victoria cu Mainz din runda trecută procentul era de 95%.
