Cum arată șansele de calificare ale FCSB-ului în "primăvara" Europa League? Efectul victoriei cu Feyenoord - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie dramatică în Europa League contra lui Feyenoord, scor 4-3, iar șansele de calificare ale roș-albaștrilor în barajul pentru optimi au crescut procentual. În urma succesului fantastic de pe Arena Națională, trupa lui Elias Charalambous a ajuns pe lista cluburilor cu cel mai mare salt în ceea ce privește probabilitatea de a ajunge în “primăvara” Europa League.

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Cum au crescut șansele de calificare ale FCSB-ului după meciul cu Feyenoord?

În urma victoriei dramatice, FCSB a ajuns la șanse de 22% de calificare în barajul pentru optimi din Europa League, potrivit celor de la Football Meets Data. În continuare, roș-albaștrii se află sub linia care asigură o poziție în fazele eliminatorii, ultimul loc în acest sens fiind ocupat de Celtic, care are 62% șanse de calificare, drept comparație.

Deși FCSB este în continuare departe de o calificare nesperată în “primăvara” Europa League, echipa se poate bucura după succesul cu Feyenoord și pentru că este una dintre formațiile ale căror șanse de calificare au crescut cel mai mult. Procentul pus în dreptul echipei din România a avut un plus de +14%, pe prima poziție în ierarhia acestor salturi aflându-se fosta adversară a roș-albaștrilor, Young Boys Berna, cu o creștere de +44%.