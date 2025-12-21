Cristiano Ronaldo a venit pe loc cu răspunsul pentru Kylian Mbappe după ce starul francez i-a egalat recordul istoric - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu mai este, începând de pe 20 decembrie, singur pe primul loc al jucătorilor cu cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic pentru Real Madrid. Kylian Mbappe i-a egalat acest record.
Starul francez a marcat din penalty golul cu numărul 59 din 2025, în Real Madrid – Sevilla 2-0, s-a bucurat precum idolul său Cristiano Ronaldo explicând ulterior şi care au fost motivele pentru care a făcut asta.
Răspunsul lui Cristiano Ronaldo pentru Kylian Mbappe
Mbappe a postat apoi un mesaj pe reţelele de socializare. ”Crede în visele tale. Respect, Cristiano!”, iar legendarul fotbalist portughez i-a răspuns cu două emoji-uri care spun totul despre relaţia de respect dintre cei doi.
”Cristiano este prietenul și idolul meu. Sărbătoarea i-a fost dedicată. Cristiano m-a ajutat să mă adaptez aici. Vreau să-i transmit cele mai bune urări, un Crăciun fericit și un An Nou fericit”.
Cristiano m-a ajutat să mă adaptez la Real Madrid. Am vorbit mult. A fost frumos. Am propria mea celebrare, dar am vrut să îi dedic lui asta”, declara Kylian Mbappe, când era întrebat de ce s-a bucurat ca Ronaldo după golul 59.
Real Madrid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, FC Sevilla, în etapa a 17-a din La Liga. Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo la numărul de goluri marcate într-un an pentru Real, 59.
- Ultimul sezon la Real Madrid? Ce a făcut Vinicius, după ce a fost huiduit în meciul cu Sevilla
- Mbappe s-a bucurat în stilul lui Cristiano Ronaldo și a avut un mesaj special pentru portughez: „M-a ajutat”
- “Duelul portarilor români” din La Liga s-a încheiat la egalitate. Nota primită de Ionuţ Radu
- Barcelona vrea să dea lovitura vara viitoare. Jucătorul lui Cristi Chivu care e pe lista catalanilor
- Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie