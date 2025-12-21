Cristiano Ronaldo a venit pe loc cu răspunsul pentru Kylian Mbappe după ce starul francez i-a egalat recordul istoric - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu mai este, începând de pe 20 decembrie, singur pe primul loc al jucătorilor cu cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic pentru Real Madrid. Kylian Mbappe i-a egalat acest record.

Starul francez a marcat din penalty golul cu numărul 59 din 2025, în Real Madrid – Sevilla 2-0, s-a bucurat precum idolul său Cristiano Ronaldo explicând ulterior şi care au fost motivele pentru care a făcut asta.

Răspunsul lui Cristiano Ronaldo pentru Kylian Mbappe

Mbappe a postat apoi un mesaj pe reţelele de socializare. ”Crede în visele tale. Respect, Cristiano!”, iar legendarul fotbalist portughez i-a răspuns cu două emoji-uri care spun totul despre relaţia de respect dintre cei doi.

”Cristiano este prietenul și idolul meu. Sărbătoarea i-a fost dedicată. Cristiano m-a ajutat să mă adaptez aici. Vreau să-i transmit cele mai bune urări, un Crăciun fericit și un An Nou fericit”.