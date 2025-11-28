"Ce faci dacă te sună Gigi să vii la FCSB?" Răspunsul lui Marius Şumudică! - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) a fost întrebat de Dănuţ Lupu (58 de ani) ce ar face dacă Gigi Becali (67 de ani) i-ar propune să îl înlocuiască pe Elias Charalambous (45 de ani).

În trecut Marius Şumudică a mai avut ofertă să meargă ca antrenor la FCSB. Galeria FCSB-ului nu era de acord cu mutarea, dar Gigi Becali era convins că îi putea face pe fani să îl accepte pe Şumudică. “Şumi” a renunţat în ultimul moment la ofertă.

Marius Şumudică: “Vorbesc cu Gigi Becali săptămânal”

„Șumi, te sună Gigi diseară, te duci antrenor la FCSB?”, l-a întrebat Dănuţ Lupu pe Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro. „Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să antreneze FCSB, atât timp cât echipa are antrenor. Ce să mă sune Gigi, când noi vorbim săptămânal. Am vorbit chiar acum două zile”, a răspuns Şumudică.

Gigi Becali a asigurat că nu îi va schimba pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii după ce FCSB a ajuns într-o situaţie teribilă în Europa League, fiind pe locul 31 din 36 de echipe. FCSB a fost învinsă cu 1-0 de Steaua Roşie, la Belgrad, în condiţiile în care a jucat în superioritate numerică din minutul 27.

Campioana nu stă deloc bine nici în Liga 1. După 17 etape e pe locul 10, cu 21 de puncte. Duminică, de la 20:30, FCSB va juca împotriva Farului, în deplasare. Constănţenii sunt în acest moment pe ultimul loc ce duce în play-off. Farul are 5 puncte peste FCSB.