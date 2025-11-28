Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA - Antena Sport

Iranul a decis să nu participe la ceremonia tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială 2026, care va avea loc pe 5 decembrie la Washington, după ce Statele Unite au refuzat să elibereze vize mai multor membri ai delegaţiei sale, a anunţat vineri Federaţia Iraniană de Fotbal, citată de AFP.

Statele Unite, care nu au relaţii diplomatice cu Iranul de patru decenii, vor fi una dintre ţările gazdă ale Mondialului de anul viitor, alături de Canada şi Mexic, însă majoritatea meciurilor, inclusiv finala, se vor juca pe teritoriul american.

Președintele federației din Iran, interzis la tragerea la sorți

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 în luna martie şi se va afla în urna a doua la tragerea la sorţi, după cum a anunţat FIFA. Site-ul sportiv iranian Varzesh 3 a relatat marţi că Statele Unite nu au eliberat vize unor membri ai delegaţiei iraniene, inclusiv lui Mehdi Taj, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal.

“Am informat FIFA că deciziile luate nu au legătură cu sportul şi că membrii delegaţiei iraniene nu vor participa la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale“, a anunţat purtătorul de cuvânt al Federaţiei de la Teheran la televiziunea de stat iraniană, potrivit agerpres.ro.

