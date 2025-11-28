Schimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor” - Antena Sport

După despărțirea de Adi Vasile, Iulia Curea a asigurat interimatul pe banca celor de la CSM București. Aceasta nu va continua însă în calitate de antrenor al „tigroaicelor”, asta pentru că bucureștencele au anunțat cine va prelua echipa de la 1 decembrie.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, noul antrenor al campioanei României va fi nimeni alta decât legendara Bojana Popovic, fosta mare handbalistă din Muntenegru.

Bojana Popovic va ocupa funcția de antrenor principal la CSM București

CSM București va avea un nou antrenor, după ce Iulia Curea a asigurat interimatul pe banca „tigroaicelor”. Clubul din Liga Florilor s-a despărțit de curând de Adi Vasile, iar acum a anunțat și cine va fi noul antrenor principal.

Este vorba despre Bojana Popovic, un nume uriaș din handbalul mondial, cu numeroase trofee în palmares. Fosta mare handbalistă a Muntenegrului a oferit deja și o primă reacție pentru noul său club.

„Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM București. Este un club cu o organizare excelentă, tradiție și ambiție. Aștept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, staff-ul tehnic, conducerea și suporterii noștri loiali.