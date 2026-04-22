Momentul care l-a lăsat mască pe Ion Ţiriac! Miliardarul a spus totul: “Ce înseamnă să fii mitocan”

Antena Sport Publicat: 22 aprilie 2026, 16:26

Ion Ţiriac / AntenaSport

Ion Ţiriac şi-a adus aminte de prima oară când l-a văzut pe David Popovici. Întâmplarea a avut loc în urmă cu aproximativ 10 ani, cu mult timp înainte ca Popovici să devină campion olimpic, mondial şi european.

Ţiriac era la un concurs de juniori şi urmărea competiţia alături de Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern şi campioană olimpică la Atena, în proba de 200 de metri liber.

Potec l-a contrazis la un moment dat pe Ion Ţiriac. Miliardarul considera că înotătorul de pe primul loc avea să câştige cursa, fiind impresionat de modul în care performa acesta. Potec i l-a indicat însă lui Ţiriac pe David Popovici, cel care avea să câştige cursa respectivă.

Fostul tenismen a rememorat acel moment şi a vorbit despre importanţa unui profesionist care să vadă talentele:

“Îmi aduc aminte și de istoria cu domnul Popovici. Eu l-am văzut prima dată acum vreo 10 ani sau nu știu când. A făcut Potec de două ori în 2 ani un concurs la bazinul ăla pe care îl avem. A venit cu 300 de copii și a ținut mi se pare două-trei săptămâni. Am mai ajutat-o noi.

Am plătit hotelul, tot ce trebuia pentru un stagiu de pregătire al ăstora. Și-mi aduc aminte ce înseamnă să fii totuși un specialist și ce înseamnă să fii un mitocan care se uită. Și mă uitam și zic: `Uite, mă, Camelia, uite ce bate ăla apa, ăla câștigă`. `Ion, nu e ăla! Uită-te la al 3-lea, uite cum alunecă ăla pe apă, ăla e!`. Și ăla era Popovici!”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit digisport.ro.

