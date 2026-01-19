Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca - Antena Sport

În urmă cu trei ani, fiul lui Leonard Doroftei, Adrian (26 de ani), se afla faţă în faţă cu o investiţie de câteva sute de mii de dolari pe care urma să o facă într-o maşină, dar un gând l-a făcut să renunţe la idee.

Cel care a făcut o mică avere din imobiliare, în Canada, s-a gândit la situaţia în care se află mulţi români care nu au din ce trăi şi i s-a părut un gest nepotrivit de a cheltui sute de mii de dolari pentru un moft.

Adrian Doroftei a renunţat la cumpărarea unei maşini

“Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept.

Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru minel

Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă”, spunea în urmă cu 3 ani fiul lui Doroftei.