Octombrie începe în forță pentru microbiști: FC Barcelona - PSG, "finala" din Champions League - runda a 2-a - Antena Sport

De partea cealaltă, PSG are 18 victorii contra echipelor din Franța, a remizat de 9 ori și a pierdut de 15 ori. A întâlnit o echipă din Spania tot în noiembrie anul trecut, când a cedat pe teren propriu cu 2-1 contra lui Atletico Madrid.

Cum s-au descurcat cele două echipe în sezonul precedent?

FC Barcelona a avut un parcurs bun în faza ligii și a obținut calificarea în optimi fără mari emoții. A trecut apoi de Benfica în optimi și de Borussia Dortmund în sferturile de finală. Deși pornea ca favorită în duelul cu Inter Milano din semifinale, a fost eliminată.

În schimb, PSG a avut un parcurs plin de emoții în faza ligii din sezonul precedent, dar a prins biletele pentru play-off, unde a învins-o cu 10-0 la general pe Brest. Apoi, PSG a început să dea tot ce are mai bun. A trecut de Liverpool în optimi, în sferturi a eliminat-o pe Aston Villa, iar în semifinale pe Arsenal. În finală, PSG a învins-o pe Inter Milano cu 5-0.

Cote pariuri FC Barcelona – PSG

Cotele publicate de bookmakerii de la TopBet (L1254520W001667 ONJN) indică un ușor avantaj pentru formația lui Hansi Flick, recunoscută pentru forța ofensivă de pe propriul teren. Barcelona are o cotă de 2.00 la victorie, în timp ce PSG au cota 3.25 pentru un eventual succes. De asemenea, bookmakerii se așteaptă la peste 2.5 goluri în meci, selecție cotată cu 1.40, la fel ca și pariul Ambele marchează (GG).

Informații interesante înaintea meciului dintre FC Barcelona – PSG

Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur, își va aminti de perioada petrecută la FC Barcelona cu această ocazie, chiar dacă nu va fi pe teren. Francezul a dat 40 de goluri în 185 de meciuri pentru FC Barcelona între 2017 și 2023. Per total, se poate spune că experiența sa nu a fost prea fericită în perioada petrecută în Catalunia.

FC Barcelona are opt meciuri la rând în faza ligii fără înfrângere. În prima etapă a învins-o pe Newcastle cu 2-1 și a ajuns la un total de 7 victorii și o remiză. Catalanii au pierdut doar un meci din ultimele 12 de acasă din faza grupelor (ligii), cu un bilanț de 8 victorii și 3 remize.

Confruntările de acasă ale FC Barcelona din competiție sunt de regulă foarte spectaculoase. În ultimele 17 meciuri de pe teren propriu s-au înscris nu mai puțin de 75 de goluri, adică o medie de 4.41 goluri pe meci. PSG nu a primit gol în șase din ultimele zece meciuri din Champions League și a câștigat ultimele patru meciuri din faza ligii, reușind să marcheze de patru ori în ultimele trei.

Meciul etapei se joacă la Barcelona

Grație acestui nou format al competiției, nu trebuie să mai așteptăm cu nerăbdare fazele eliminatorii pentru a ne bucura de meciuri de 5 stele. Astfel, pentru iubitorii fotbalului, luna octombrie nu putea să înceapă mai bine decât cu un meci între Barcelona și PSG, programat pe Estadi Olímpic Lluís Companys, miercuri seara, de la ora 22:00.

Chiar dacă nu este o înfruntare decisivă, așa cum au fost precedentele, în astfel de partide protagonistele își „turează motoarele” la maximum, iar spectacolul rareori lipsește. E greu de făcut o predicție privind rezultatul final, însă la fel de greu de crezut este și că nu vom avea parte de un adevărat regal fotbalistic în această rundă secundă din faza ligii UCL 2025/26.