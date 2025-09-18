Newcastle - Barcelona şi Manchester City - Napoli LIVE VIDEO (22:00), meciurile zilei în Champions League - Antena Sport

Prima etapă de UEFA Champions League continuă cu o a treia seară de meciuri din cea mai importantă competiţie intercluburi din lume. Barcelona, Napoli şi Manchesetr City intră în acţiune joi seară.

Primele meciuri vor începe de la ora 19:45. Club Brugge primeşte vizita celor de la Monaco, în timp ce Bayer Leverkusen va juca pe terenul celor de la FC Copenhaga.

Newcastle – Barcelona şi Manchester City – Napoli LIVE VIDEO (22:00)

După aproape 23 de ani, Newcastle şi Barcelona se reîntâlnesc în UEFA Champions League. În sezonul 2002/03, catalanii s-au impus în ambele partide, cu 3-1 pe teren propriu şi cu 2-0 în Anglia.

Tot joi seară, Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria lui Manchester City, va reveni pe Etihad, dar de data aceasta din postura de adversar. De Bruyne s-a transferat vara aceasta în sudul Italiei, după 10 ani petrecuţi pe Etihad.

Tot joi vom avea parte şi de cea mai lungă deplasare din istoria Champions League. Sporting Lisabona o va găzdui pe Kairat Almaty, formaţia din Kazahstan care a eliminat-o pe Celtic. Aproximativ 6900 de km şi aproape 12 de zbor, atât au avut de parcurs jucătorii de la Almaty, înaintea acestui meci.