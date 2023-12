(P) Boxing Day în fotbalul britanic - Antena Sport

Miercuri, 27 decembrie

• ora 21:30: Brentford – Wolverhampton

• ora 21:30: Chelsea – Crystal Palace

• ora 22:15: Everton – Manchester City

Joi, 28 decembrie

• ora 21:30: Brighton & Hove – Tottenham

• ora 22:15: Arsenal – West Ham

Manchester United – Aston Villa, meciul zilei pe 26 decembrie

Pe 26 decembrie, cel mai interesant meci va fi cel dintre Manchester United și Aston Villa. Echipele sunt aflate în cursa pentru pozițiile fruntașe, astfel că ne așteaptă un meci pe cinste. Paradoxal, United stă mai prost în clasament și este abia pe locul 7, cu 28 de puncte.

În schimb, Aston Villa se descurcă grozav și este pe locul 3, la un singur punct de prima poziție. Trupa lui Unai Emery are cel mai bun sezon din istoria participărilor în Premier League, motiv pentru care n-ar fi ceva neașteptat să producă o nouă surpriză, așa cum s-a tot întâmplat în acest sezon. Cotele la pariuri online sunt echilibrate: Villa are 2.95 să câștige, egalul are 3.70, în timp ce succesul gazdelor are 2.35.

Premier League nu este însă singurul campionat important în care se vor disputa meciuri pe 26 decembrie. Și în prima ligă din Belgia a fost importată această tradiție, astfel că în această rundă se vor disputa partide ca Genk Antwerp și Club Brugge – Royale Union SG, echipe aflate în lupta pentru pozițiile fruntașe.