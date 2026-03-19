(P) Costume populare românești din diferite regiuni: de la Maramureș la Dobrogea

Costumul popular românesc nu este doar o formă de vestimentație tradițională, ci o expresie vizuală a identității culturale, sociale și geografice a fiecărei regiuni. De-a lungul secolelor, comunitățile rurale au dezvoltat stiluri distincte de îmbrăcăminte, adaptate mediului natural, ocupațiilor și influențelor istorice. Fiecare piesă – de la cămașă la brâu sau catrință – are o funcție practică, dar și una simbolică, reflectând statutul social, etapa vieții sau evenimentele importante. Diversitatea costumelor populare românești evidențiază bogăția culturală a țării și modul în care aceste porturi populare românești pe zone s-au transmis din generație în generație:

Costumul popular din Maramureș – rigoare și simbolism ancestral

Costumul popular maramureșean este considerat unul dintre cele mai autentice și conservate stiluri tradiționale din România. Acesta se remarcă prin simplitatea cromatică, dominată de alb, negru și roșu, dar și prin utilizarea unor motive geometrice cu semnificații simbolice. Cămașa femeiască este realizată din pânză albă și decorată pe mâneci și la guler cu broderii fine, dispuse simetric, reflectând ideea de echilibru și ordine.

Femeile poartă zadii sau catrințe cu dungi verticale, iar aceste piese sunt adesea realizate din lână țesută manual. Bărbații poartă cămăși lungi, cioareci din pânză și pieptare din piele ornamentate cu motive discrete. Accesoriile precum pălăriile sau brâiele completează costumul și subliniază statutul purtătorului. Materialele utilizate – lână, pânză și piele – reflectă ocupațiile tradiționale ale regiunii, precum păstoritul și meșteșugurile.

Costumul popular din Bucovina – bogăție decorativă

În Bucovina, costumul popular este recunoscut pentru complexitatea broderiilor și bogăția cromatică. Modelele decorative includ motive florale și geometrice realizate cu fire colorate, uneori completate de mărgele sau paiete. Aceste elemente conferă costumului un aspect elaborat și festiv.

Cămașa femeiască este ornamentată pe mâneci, piept și guler, iar catrința este completată de brâie late, adesea țesute în culori contrastante. Bărbații poartă cămăși decorate mai discret și veste din piele sau stofă, adaptate sezonului. Influențele istorice ale regiunii, inclusiv cele central-europene, se reflectă în stilul ornamentației și în croiala pieselor.