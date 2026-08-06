FIFA a anunțat decizia: ce se întâmplă cu Infantino, după scandalul investițiilor private

Conducerea FIFA şi-a prezentat miercuri seara „scuze” în urma polemicii iscate de ideea deschiderii către investitorii privaţi, dar şi-a reafirmat „sprijinul deplin” faţă de preşedintele său, Gianni Infantino, relatează AFP.
Conducerea FIFA a recunoscut „că s-au comis erori după ce propunerea a ajuns în presă”, scrie organizaţia într-un comunicat emis la finalul unei şedinţe de criză desfăşurate în Maroc: „S-au prezentat scuze pentru aceste erori, însoţite de angajamentul de a se asigura că acestea nu se vor mai repeta”, arată documentul.
Infantino, susținut în continuare
În plus, „membrii Consiliului de administraţie al FIFA prezenţi şi-au reafirmat sprijinul deplin faţă de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în calitate de unic responsabil ales de cele 211 asociaţii membre ale FIFA”, adaugă comunicatul.
Preşedintele Infantino a fost atacat din toate părţile, inclusiv de către unii dintre propriii săi colaboratori, de la dezvăluirea unui proiect de deschidere a FIFA către fonduri private, care a luat pe toată lumea prin surprindere.
„S-a convenit că nu a existat în niciun caz intenţia de a exclude Consiliul FIFA şi federaţiile membre ale FIFA din acest proces şi că acesta ar fi trebuit gestionat altfel”, recunoaşte comunicatul, fără a-l menţiona pe Gianni Infantino. „În acest caz concret, totuşi, este important să subliniem că, deşi s-au comis erori, tot ceea ce s-a făcut a fost realizat cu respectarea strictă a cadrului normativ al FIFA”, punctează comunicatul. „Proiectul fiind abandonat, s-a convenit că FIFA nu va mai tolera niciun atac la adresa integrităţii sale, a bunei guvernanţe şi a respectării procedurilor legale şi că va lua toate măsurile necesare pentru a-şi proteja şi apăra numele şi reputaţia”, au decis participanţii la şedinţa de criză de la Rabat.
Textul publicat miercuri seara încearcă să reafirme solidaritatea în cadrul conducerii FIFA. Gianni Infantino îşi reiterează în acesta „sprijinul deplin faţă de secretarul general al FIFA (Mattias Grafström) şi faţă de administraţia FIFA pentru munca lor indispensabilă şi remarcabilă în punerea în aplicare a viziunii sale”.
Grafström, într-o scrisoare adresată angajaţilor FIFA, consultată de AFP, şi-a exprimat regretul faţă de „o serie de evenimente triste şi condamnabile”.
Consilierul principal al lui Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, şi-a dat demisia vineri, declarând că se opune „categoric” proiectului lui Infantino.
„S-a discutat şi s-a convenit că procesele, comunicările şi interacţiunile dintre preşedintele FIFA, secretarul general al FIFA şi Consiliul de administraţie al FIFA, care susţin punerea în aplicare a acestei viziuni, pot şi trebuie să fie îmbunătăţite în mod continuu în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa”, continuă FIFA.
„Conducerea de vârf a FIFA este pe deplin convinsă că rezultatele şedinţei de astăzi (miercuri) vor consolida guvernanţa FIFA (şi) vor contribui la restabilirea încrederii în organizaţie”, asigură comunicatul.
„FIFA nu va tolera niciun atac la adresa integrităţii sale şi va lua toate măsurile necesare pentru a-şi apăra reputaţia”, avertizează în final Federaţia Internaţională de Fotbal.
Infantino așteaptă sprijinul Marocului
Gianni Infantino îşi joacă ultima carte. Mai vulnerabil ca niciodată în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal, liderul şi-a convocat cercul restrâns de colaboratori la o şedinţă de criză miercuri dimineaţă, în cadrul complexului Mohammed VI din Salé, lângă Rabat. A fost ocazia perfectă pentru el să promită Marocului organizarea finalei Cupei Mondiale din 2030, pentru care ţara se află în competiţie cu Spania, care speră, la rândul său, să o găzduiască pe stadionul Santiago Bernabéu din Madrid.
Conform noilor dezvăluiri ale ziarului „The Times”, Infantino – susţinut de Maroc încă de la alegerea sa în 2016 – solicită acum un sprijin public din partea Federaţiei Regale Marocane de Fotbal, condusă de Fouzi Lekjaa, în schimbul organizării finalei următoarei Cupe Mondiale. Aceasta ar urma să se desfăşoare în noul stadion Hassan II din Casablanca (115.000 de locuri), a cărui construcţie trebuie finalizată până în decembrie 2027.
Fie că este vorba de şantaj, de un joc de poker mincinos sau de o simplă declaraţie de intenţie semnată de Infantino, cert este că informaţia a fost rapid dezminţită de FIFA prin intermediul EFE, principala agenţie de presă… spaniolă. Instituţia care conduce fotbalul mondial a precizat că această promisiune era „falsă şi înşelătoare” şi că o decizie va fi luată „la momentul potrivit” cu privire la finala Cupei Mondiale coorganizată de Spania, Portugalia şi Maroc (cu trei meciuri din faza grupelor disputate în Uruguay, Paraguay şi Argentina), scrie Le Figaro.
Părăsit în ultimele ore de mai mulţi dintre colaboratorii săi, printre care şi Arsène Wenger, preşedintele FIFA nu are, deocamdată, intenţia de a demisiona şi încearcă mai degrabă să convingă mai multe ţări să „publice declaraţii de susţinere, dar Arabia Saudită, care se numără de mulţi ani printre cei mai fervent susţinători ai săi şi a fost desemnată ca ţară gazdă a Cupei Mondiale din 2034, s-a remarcat prin tăcerea sa”, precizează The Times.
O tăcere care „l-ar îngrijora” pe şeful fotbalului mondial, retras în luxosul său birou din Rabat. Oraşul în care va avea loc următorul congres al FIFA în martie 2027, în cadrul căruia va fi ales următorul preşedinte pentru următorii patru ani. Fără opoziţie deocamdată, Infantino aspiră la un al patrulea mandat, în timp ce „conducătorii UEFA, CONCACAF şi ai Confederaţiei Asiatice de Fotbal doresc plecarea sa imediată”, reaminteşte cotidianul britanic miercuri seara.
Dacă ar avea loc o plecare precipitată sau dacă actualul preşedinte al FIFA ar pierde alegerile din martie viitor, promisiunea făcută în Maroc cu privire la finala următoarei Cupe Mondiale din 2030 ar putea fi inevitabil pusă în discuţie, ba chiar anulată în favoarea Spaniei.
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