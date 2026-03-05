Dinamo - Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Zeljko Kopic "trage cortina" peste sferturile Cupei României - Antena Sport

Dinamo și Metalul Buzău se întâlnesc în această seară pe Arcul de Triumf în ultimul meci care se dispută în sferturile de finală ale Cupei României. Alb-roșiii vin după două eșecuri consecutive și își doresc cu siguranță să revină pe trendul victoriilor cu un succes contra divizionarei secunde, care e una dintre surprizele acestei competiții.

Duelul din Cupa României dintre Dinamo și Metalul Buzău se va disputa astăzi de la ora 20:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00)

Formația antrenată de Zeljko Kopic a ajuns în această fază a competiției după ce a încheiat pe locul 1 Grupa D, cu șapte puncte adunate după cele trei meciuri. Alb-roșiii au câștigat cu CS Dinamo și Hermannstadt și au făcut egal cu Farul.

Totuși, situația de la club nu e deloc una “roz”, ținând cont că recent a înregistrat primele înfrângeri consecutive din această stagiune. După eșecurile cu Rapid și FC Argeș din campionat, fanii lui Dinamo speră să își vadă echipa din nou câștigând, iar adversarul pare accesibil.

Metalul Buzău se află pe locul 9 în Liga a 2-a și nu mai are șanse la accederea în play-off, după ce a înregistrat trei eșecuri consecutive în competiția internă. În schimb, în Cupa României, formația antrenată de Valentin Stan a fost o surpriză plăcută.