Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1 - Antena Sport

UTA Arad îşi întăreşte compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu. Fotbalistul a semnat, joi dimineaţă, un contract valabil până în vara anului 2027.
Are 25 de ani şi este campion al Suediei. S-a format la academia clubului Malmö FF, una dintre cele mai importante din fotbalul suedez. La acelaşi club a crescut şi Zlatan Ibrahimovic.
Patriot Sejdiu a semnat cu UTA Arad
Sejdiu este de origine kosovară şi are cetăţenie suedeză. În carieră a evoluat în prima ligă din Suedia pentru Dalkurd FF şi Östers IF, iar în Olanda a îmbrăcat tricoul clubului Roda JC Kerkrade.
Noul jucător al UTA-ei evoluează ca şi mijlocaş de bandă şi poate acoperi mai multe poziţii în atac.
