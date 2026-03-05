Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1

Home | Fotbal | Liga 1 | Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1

Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 15:45

Comentarii
Campionul Suediei cu echipa care l-a dat fotbalului pe Zlatan Ibrahimovic a ajuns în Liga 1

Patriot Sejdiu a semnat cu UTA

UTA Arad îşi întăreşte compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu. Fotbalistul a semnat, joi dimineaţă, un contract valabil până în vara anului 2027.

Are 25 de ani şi este campion al Suediei. S-a format la academia clubului Malmö FF, una dintre cele mai importante din fotbalul suedez. La acelaşi club a crescut şi Zlatan Ibrahimovic.

Patriot Sejdiu a semnat cu UTA Arad

Sejdiu este de origine kosovară şi are cetăţenie suedeză. În carieră a evoluat în prima ligă din Suedia pentru Dalkurd FF şi Östers IF, iar în Olanda a îmbrăcat tricoul clubului Roda JC Kerkrade.

Noul jucător al UTA-ei evoluează ca şi mijlocaş de bandă şi poate acoperi mai multe poziţii în atac.

