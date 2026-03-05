"Ești ca pe scaunul electric". O echipă din Formula 1 are probleme mari cu mașina: "Poate cauza răni permanente" - Antena Sport

Aston Martin, echipa care era văzută înainte de testele din Bahrain drept o pretendentă serioasă la un loc fruntaș în clasamentul constructorilor, are în continuare probleme cu monopostul. În săptămâna în care balul din Formula 1 va fi deschis de Marele Premiu al Australiei, cei mai importanți oameni din echipă au discutat despre problemele îngrijorătoare ale mașinii.
Adrian Newey, șeful celor de la Aston Martin, alături de cei doi piloți ai echipei, Fernando Alonso și Lance Stroll, au analizat ce se întâmplă cu monopostul britanic din Australia, acolo unde vineri va începe în mod oficial noul sezon din “Marele Circ”. Mașina concepută la Silverstone are o problemă evidentă: motorul emite vibrații extrem de puternice care îi afectează pe piloți.
Ce spun oamenii de la Aston Martin despre problemele monopostului
La Albert Park, Newey a transmis un mesaj extrem de clar cu privire la monopostul care are motorizare de la Honda. Problemele mașinii îi pot afecta pe termen lung pe piloți:
“Vibrația se transmite la degetele jucătorilor. Fernando simte că dacă pilotează mai mult de 25 de tururi, poate cauza răni servere și permanente. Lance spune că sunt 15“, a spus oficialul echipei britanice, potrivit marca.com.
Deși declarația lui Newey pare extrem de îngrijorătoare, Alonso a încercat să detensioneze puțin situația și a mutat atenția pe calitatea mașinii. Dublul campion mondial care încă e pe grilă la 44 de ani crede că n-ar avea probleme cu vibrațiile motorului dacă monopostul i-ar oferi garanția victoriei
Dacă aș lupta pentru victorii, aș putea să concurez trei ore cu aceste vibrații, a spus Alonso.
Cu toate acestea, Lance Stroll, colegul său, a alimentat teoria potrivit căreia monopostul e greu de manevrat date fiind problemele cu vibrația.
“Se simte ca și cum ești pe scaunul electric și ești electrocutat. Chiar nu știu cum să o descriu (n.r. senzația)“.
Marele Premiu al Australiei va fi în perioada 6-8 martie, live în Universul Antena. Prima cursă a sezonului din Formula 1 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
