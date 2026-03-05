Rapidiştii se bucură că au scăpat de FCSB în play-off: "Cum a zis și Săpunaru" - Antena Sport

Elvir Koljic a vorbit deschis despre situaţia dificilă prin care trece FCSB în acest sezon, după ce a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1, din postura de campioană.
Atacantul Rapidului susţine că se bucură de “necazul” rivalei, asta pentru că giuleştenii scapă astfel de un adversar extrem de dificil în lupta pentru titlu.
Rapidiştii se bucură că au scăpat de FCSB în play-off
“Echipele care sunt în play-off merită să fie acolo, pentru că au fost tot campionatul acolo sus. FCSB a avut un sezon slab, să zic așa, plus parcursul în Europa.
Cum a zis și Săpunaru, cred că nicio echipă nu dorea FCSB acolo sus pentru că e o echipă bună, cu jucători cu experiență.
Cu siguranță anul viitor o să-și revină. FCSB e o echipă bună, a câștigat pe merit două campionate. Anul acesta nu a meritat play-off, asta e”, a spus Elvir Koljic, citat de digisport.ro.
”E un avantaj. Era un derby, derby-urile știți cum se joacă. Rapidul clar nu își dorea FCSB în play-off, Dinamo clar nu își dorea FCSB în play-off, CFR Cluj clar nu își dorea FCSB în play-off. Nimeni nu își dorea FCSB în play-off. Te lupți la titlu cu ei și joci cu peste 40.000 de oameni în tribună. Îți convenea?” – Cristi Săpunaru.
Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt echipele care au prins play-off-ul în acest sezon.
Cei de la FCSB pot salva însă sezonul 2025-2026 dacă vor ajunge în preliminariile Conference League. Pot face asta dacă vor câştiga barajul pe care cea mai bună echipă din play-out în va juca împotriva locului 3 din play-off.
