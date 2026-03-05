Rapidiştii se bucură că au scăpat de FCSB în play-off: "Cum a zis și Săpunaru" - Antena Sport

Elvir Koljic a vorbit deschis despre situaţia dificilă prin care trece FCSB în acest sezon, după ce a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1, din postura de campioană.

Atacantul Rapidului susţine că se bucură de “necazul” rivalei, asta pentru că giuleştenii scapă astfel de un adversar extrem de dificil în lupta pentru titlu.

Rapidiştii se bucură că au scăpat de FCSB în play-off

“Echipele care sunt în play-off merită să fie acolo, pentru că au fost tot campionatul acolo sus. FCSB a avut un sezon slab, să zic așa, plus parcursul în Europa.

Cum a zis și Săpunaru, cred că nicio echipă nu dorea FCSB acolo sus pentru că e o echipă bună, cu jucători cu experiență.

Cu siguranță anul viitor o să-și revină. FCSB e o echipă bună, a câștigat pe merit două campionate. Anul acesta nu a meritat play-off, asta e”, a spus Elvir Koljic, citat de digisport.ro.