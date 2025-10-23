(P) Top 5 sporturi pe care merită să pariezi în 2025 - Antena Sport

Pariurile sportive au evoluat mult în ultimii ani. Dacă odată pariorii mizau mai mult pe instinct sau pe echipa preferată, astăzi accentul cade pe date, statistici și analize. În 2025, oferta caselor de pariuri este mai generoasă ca niciodată, competițiile se joacă zilnic, iar informațiile sunt la un click distanță.

Iar fotbalul rămâne, fără surprize, sportul numărul unu. Nu degeaba expresia „fotbal azi” e una dintre cele mai căutate online: fanii vor să afle rapid ce meciuri se joacă în ziua respectivă și pe ce pot paria.

Dar fotbalul nu este singurul sport care contează. De la tenis și baschet până la discipline de nișă, iată topul celor mai interesante sporturi pentru pariuri în 2025.

Fotbalul – Regele pariurilor sportive

Fotbalul domină de departe scena pariurilor. Este sportul cu cea mai mare expunere mediatică, cu cele mai multe piețe și cu cele mai variate tipuri de pariuri. Poți paria pe rezultat final, pe număr de goluri, pe marcatori sau chiar pe cornere și cartonașe.

Un exemplu simplu: un parior atent poate găsi valoare într-un meci dintr-un campionat mai puțin popular, unde casele de pariuri nu investesc la fel de mult în analiză. Astfel de cote „ascunse” pot fi aur pentru cei care știu să citească statisticile.