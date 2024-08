Pan Zhanle, ca Gigi Becali! Asemănarea uluitoare a marelui rival al lui David Popovici cu patronul FCSB-ului! - Antena Sport

Pe locul 2 s-au clasat americanii. Ei păreau că vor cuceri aurul până în momentul în care Pan Zhanle a intrat în bazin. Medalia de bronz i-a revenit Franţei.

Pan Zhanle este singurul înotător din istorie care a reuşit să coboare sub 46 de secunde la 100 de metri liber!

În finala din proba „regină” de la Jocurile Olimpice de la Paris, Pan Zhanle a cucerit aurul cu un nou record mondial: 46:40. Pe locul 2 s-a clasat australianul Kyle Chalmers, cu 47:48, iar pe 3 David Popovici, cu 47:49.

„Am vrut să șterg acea umilință!” Pan Zhanle, acuzaţii dure după ce l-a învins pe David Popovici în finala de la 100 de metri

Pan Zhanle a lansat acuzaţii dure după ce i-a învins pe Kyle Chalmers şi pe David Popovici în finala de la 100 de metri liber. Atacurile noului campion olimpic de la 100 de metri nu l-au vizat pe David Popovici, ci pe alţi doi rivali.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat chineze, Pan Zhanle a lansat atacuri dure la adresa lui Kyle Chalmers şi a lui Jack Alexy, doi dintre rivalii săi.

„Am vrut să șterg acea umilință! După finala de la ștafetă, l-am salutat pe Chalmers, dar m-a ignorat complet. Alexy, din echipa SUA, a stropit cu apă în direcția antrenorului nostru. Mi s-a părut că ne privesc de sus. Am voie să spun asta?Acum i-am bătut pe toți. Am reușit să stabilesc și un nou record mondial, într-un bazin unde e greu de înotat. Nu m-aș fi gândit vreodată la asta. Am simțit toți oamenii de acasă, din China, iar asta m-a ajutat enorm”, a spus Pan Zhanle, noul campion olimpic de la 100 de metri liber.