Gigi Becali nu-l vrea pe Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu: "Țară de doi lei" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat dur după apariția informației că Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, ar putea fi luat în calcul pentru postul de selecționer al României. Numele lui a fost avansat în cazul în care Mircea Lucescu ar decide să renunțe.

Patronul FCSB a criticat dur Federația Română de Fotbal, afirmând că nu poate accepta ca echipa națională să fie condusă de un tehnician străin. Becali a subliniat că România are suficienți antrenori români buni, care pot oricând să fie selecționeri.

„Stai puțin. Asta e gândirea mea și voi o știți. Când pui șef de arbitri străin și antrenor străin, înseamnă că ești o națiune de doi lei. Ești de doi lei! Nu avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să nu găsim unul să conducă arbitrajul? Nu avem, din atâția români, un antrenor? Ce să caute un străin? Ori e echipa națională, ori e echipa internațională?”, a declarat Becali pentru Fanatik.

Patronul roș-albaștrilor a acuzat și Federația că nu oferă licențe tehnicienilor români: „Eu tot timpul am români, dar nu au licență. Nu le dau nebunii de la Federație licență! Băi, nebunule, lasă antrenorul să antreneze, lasă-l să vină la Becali. Facem selecție!”

Zeljko Kopic este la Dinamo din 2023, a strâns 86 de meciuri pe banca „câinilor”. Tehnicianul croat are contract cu Dinamo până în 2028.