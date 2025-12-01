Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali nu-l vrea pe Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu: "Țară de doi lei" - Antena Sport

Home | Fotbal | Gigi Becali nu-l vrea pe Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu: “Țară de doi lei”

Gigi Becali nu-l vrea pe Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu: “Țară de doi lei”

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 14:05

Comentarii
Gigi Becali nu-l vrea pe Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu: Țară de doi lei

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat dur după apariția informației că Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, ar putea fi luat în calcul pentru postul de selecționer al României. Numele lui a fost avansat în cazul în care Mircea Lucescu ar decide să renunțe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB a criticat dur Federația Română de Fotbal, afirmând că nu poate accepta ca echipa națională să fie condusă de un tehnician străin. Becali a subliniat că România are suficienți antrenori români buni, care pot oricând să fie selecționeri.

„Stai puțin. Asta e gândirea mea și voi o știți. Când pui șef de arbitri străin și antrenor străin, înseamnă că ești o națiune de doi lei. Ești de doi lei! Nu avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să nu găsim unul să conducă arbitrajul? Nu avem, din atâția români, un antrenor? Ce să caute un străin? Ori e echipa națională, ori e echipa internațională?”, a declarat Becali pentru Fanatik.

Patronul roș-albaștrilor a acuzat și Federația că nu oferă licențe tehnicienilor români: „Eu tot timpul am români, dar nu au licență. Nu le dau nebunii de la Federație licență! Băi, nebunule, lasă antrenorul să antreneze, lasă-l să vină la Becali. Facem selecție!”

Zeljko Kopic este la Dinamo din 2023, a strâns 86 de meciuri pe banca „câinilor”. Tehnicianul croat are contract cu Dinamo până în 2028.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
16:03
Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”
15:53
Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția
15:33
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o bea niciodată
15:32
U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (19:00). Oltenii pot reveni pe locul 2
15:14
VIDEOOklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon
15:03
Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 5 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând