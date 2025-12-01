Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 4 plecări şi 5 veniri - Antena Sport

Gigi Becali va face o adevărată revoluţie la FCSB, mai ales dacă echipa va ajunge în play-off, un lucru care pare din ce în ce mai aproape după victoria cu Farul, 2-1.

În afară de Andre Duarte, alţi patru jucători vor ajunge sub comanda lui Elias Charalambous. La capitolul plecări, pe listă se află Vlad Chiricheş, Malcom Edjouma, Kiki şi Denis Alibec.

Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB

“O să fie vreo cinci, dar nu știu acum cine, când. Cinci vor fi, dar nu acum, nu știu acum, niciunul nu este acum. (n.r. Dacă ia pe cineva din SuperLiga) Habar nu am la ora asta. Încă patru în afară de Duarte.

Depinde cum stăm în clasament, de punctele distanță. Și atunci hai să așteptăm, mai sunt trei meciuri. Joacă-le și vezi despre ce e vorba. Stai să vedem astea trei, astea mă interesează. Pe Dinamo, jucăm acasă la noi, trebuie să o bați

O să plece patru pe care îi știu acum, dar nu îi zic. Se știu, păi da. (n.r. Chiricheș, Edjouma, Kiki și probabil Alibec) Probabil, cine știe? Alibec, în care am pus cea mai mare bază, nu a fost”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.